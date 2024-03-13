Десятки покупателей, в основном женщины, стоят в длинных очередях в пригороде Джакарты, чтобы купить субсидируемый государством..

Цены на рис зашкаливают: индонезийцы толкаются, чтобы купить рис со скидкой

Десятки покупателей, в основном женщины, стоят в длинных очередях в пригороде Джакарты, чтобы купить субсидируемый государством рис. В Индонезии это основной продукт питания. Сильная засуха в прошлом году привела к ограничению производства и росту цен на него.

Среди тех, кто пытается добыть для себя мешок риса – 55-летняя домохозяйка Масих.

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[Масих, местная жительница]:«Я хочу купить рис, поэтому будут стоять в очереди, даже если придётся толкаться».

Мировые цены на рис поднялись до 16-летнего максимума после того, как Индия, крупнейший мировой поставщик, в прошлом году ограничила экспорт.

[Лилис Сурьяни, местная жительница]:«Если цены на рис будут расти, нашей семье будет непросто. У нас есть другие счета, надо оплачивать школу для наших детей».

Рис – основной продукт питания для большинства из 270 миллионов жителей Индонезии. С прошлого года его цена выросла более чем на 16%, поскольку в Азии в 2023 году наблюдалось меньше осадков из-за природного феномена Эль-Ниньо. Это ударило по производству зерновых и вызвало продовольственную инфляцию в некоторых азиатских странах.

В таких случаях правительство Индонезии обычно вмешивается и начинает продавать продукты питания по субсидированным ценам.

[Рики Сухендар, госслужащий]:«Цены на рис стремительно растут, и его найти довольно сложно. Жители обратились к правительству за помощью в покупке продовольствия. А правительство обратилось к агентству по закупкам продуктов питания».

С января агентство распределило более 300 тысяч тонн риса из государственных резервов через сотни таких рынков по всей стране. Обещает продолжать программу до конца марта.

В прошлом году Индонезия импортировала рекордные объёмы риса. Она уже выделила на программу субсидий более 3,5 миллионов тонн риса. Это может спровоцировать дальнейший рост мировых цен.

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