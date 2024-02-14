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Непогода оставила без света сотни тысяч австралийцев

Непогода оставила без света сотни тысяч австралийцев

Сотни тысяч жителей австралийского штата Виктория остались без электричества. Сильный ветер обрушил линии электропередачи, вызвав остановку..

Дата загрузки: 2024-02-14

Непогода оставила без света сотни тысяч австралийцев

Сотни тысяч жителей австралийского штата Виктория остались без электричества. Сильный ветер обрушил линии электропередачи, вызвав остановку генераторов на крупной электростанции. Авария стала одной из крупнейших для штата и затронула полмиллиона объектов недвижимости.

[местный житель]:
«Я никогда раньше не видел торнадо или урагана, но это было похоже именно на то: сильный рёв и ужасающий ветер. Никогда не видел ничего подобного, и не хочу видеть такое снова. Я рад, что это длилось всего 10-20 минут».

[Джасинта Аллан, премьер-министр штата Виктория]:
«Власти предупреждали о катастрофической погоде, и именно её мы и наблюдали вчера: сочетание сильной жары, гроз и шквального ветра вызвало масштабные разрушения и проливной дождь».

На юге штата сообщают об одном погибшем. Человека ударило летящими обломками.

[Джасинта Аллан, премьер-министр штата Виктория]:
«Это молочный фермер из Мирбу-Норта. Он погиб во время урагана прошлой ночью».

Непогода также вызвала лесные пожары. На западе Виктории пытаются справиться с тремя. В результате уже пострадали пятеро пожарных.

На некоторых маршрутах Мельбурна было приостановлено движение поездов. Закрыты, по меньшей мере, десять школ и десятки детских садов.

Метеорологи прогнозируют, что погодные условия станут мягче, и ветер утихнет, но предупреждают, что риски пока остаются.
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