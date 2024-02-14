Непогода оставила без света сотни тысяч австралийцев

Сотни тысяч жителей австралийского штата Виктория остались без электричества. Сильный ветер обрушил линии электропередачи, вызвав остановку..
Дата загрузки: 2024-02-14
Сотни тысяч жителей австралийского штата Виктория остались без электричества. Сильный ветер обрушил линии электропередачи, вызвав остановку генераторов на крупной электростанции. Авария стала одной из крупнейших для штата и затронула полмиллиона объектов недвижимости.
[местный житель]:
«Я никогда раньше не видел торнадо или урагана, но это было похоже именно на то: сильный рёв и ужасающий ветер. Никогда не видел ничего подобного, и не хочу видеть такое снова. Я рад, что это длилось всего 10-20 минут».
[Джасинта Аллан, премьер-министр штата Виктория]:
«Власти предупреждали о катастрофической погоде, и именно её мы и наблюдали вчера: сочетание сильной жары, гроз и шквального ветра вызвало масштабные разрушения и проливной дождь».
На юге штата сообщают об одном погибшем. Человека ударило летящими обломками.
[Джасинта Аллан, премьер-министр штата Виктория]:
«Это молочный фермер из Мирбу-Норта. Он погиб во время урагана прошлой ночью».
Непогода также вызвала лесные пожары. На западе Виктории пытаются справиться с тремя. В результате уже пострадали пятеро пожарных.
На некоторых маршрутах Мельбурна было приостановлено движение поездов. Закрыты, по меньшей мере, десять школ и десятки детских садов.
Метеорологи прогнозируют, что погодные условия станут мягче, и ветер утихнет, но предупреждают, что риски пока остаются.
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