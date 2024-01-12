На улицах портового города Гуаякиль в Эквадоре мало прохожих и много военных. Страна столкнулась с беспрецедентной..

Кризис в Эквадоре: на базаре больше солдат, чем покупателей

На улицах портового города Гуаякиль в Эквадоре мало прохожих и много военных. Страна столкнулась с беспрецедентной активизацией преступных банд. Кроме того, в тюрьмах заключённые удерживают десятки заложников.

Резкий всплеск насилия в последние несколько дней, в том числе штурм телестанции в прямом эфире, необъяснимые взрывы во многих городах и похищения полицейских, побудили президента Даниэля Нобоа объявить 60-дневное чрезвычайное положение. На охрану улиц направили военных, а 22 преступные группировки включили в список террористических.

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[военный]:«Мы только патрулируем. Если что-то случится, то мы вызовем бригады, которые сдержат любую угрозу».

Владельцы магазинов открываются на свой страх и риск, чтобы хоть что-то продать.

[Фернандо Домингес, владелец магазина]:«Люди боятся, что что-то может случиться, например, взорвётся бомба. Люди переживают, что ситуация ещё не нормализовалась. Но мы всё равно приходим и пытаемся что-то продать. В противном случае не будет денег на еду». [Лоренсо Медина, владелец магазина]:«Люди напуганы тем, что происходит. Но шаг за шагом ситуация нормализуется, сто процентов».

В целом бунты произошли в семи тюрьмах страны. В них в заложники захватили 158 тюремных охранников и 20 работников администраций. Об их судьбе пока никакой информации нет.

Родственники захваченных в плен людей ждут у заборов в надежде получить какую-то информацию.

[родственница заложника]:«Мы беспокоимся, поскольку пять дней не слышали новостей о наших мужьях, сыновьях и дочерях. Все здесь хотят мира. Но им нужно освободить наших родственников».

А президент Перу Дина Болуарте заявила, что граница её страны с соседним Эквадором находится в безопасности. На её северном участке объявили чрезвычайную ситуацию и развернули полицейские контрольно-пропускные пункты и патрули.

При этом президент Эквадора заявил, что его страна начнёт депортировать иностранных заключённых, чтобы сократить нагрузку на тюрьмы. Особенно колумбийцев, которых в эквадорских тюрьмах около полутора тысяч.

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