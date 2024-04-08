Дипломатический скандал: сотрудники посольства Мексики покинули Эквадор

Между Мексикой и Эквадором вспыхнул дипломатический скандал. Сотрудники мексиканского посольства покинули рабочие места и уехали домой...

Между Мексикой и Эквадором вспыхнул дипломатический скандал. Сотрудники мексиканского посольства покинули рабочие места и уехали домой. Их отозвали после того, как в диппредставительство ворвалась эквадорская полиция, чтобы арестовать бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа.

На прошлой неделе Эквадор также объявил персоной нон грата посла Мексики в стране.

Хорхе Глас укрывался в посольстве с декабря. Туда он отправился после того, как был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в коррупции.

Эквадор заявил, что Мексика незаконно предоставляет убежище Гласу, который был дважды осужден по обвинению во взяточничестве.

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В субботу он уже предстал перед судом.

Арест спровоцировал широкое глобальное осуждение Эквадора. Согласно международному праву, посольства считаются суверенной территорией стран, которые они представляют.

Министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена заявила, что 18 государств Латинской Америки, десять европейских стран, а также североамериканские соседи поддержали Мексику и осудили действия Эквадора в посольстве.

[Алисия Барсена, министр иностранных дел Мексики]:«Подобного не происходило ни в истории Мексики, ни в новейшей истории Латинской Америки. Даже в худшие времена диктатор Пиночет не осмеливался заходить на территорию посольства Мексики в Чили».

В 2017 году Гласа приговорили к шести годам тюремного заключения за получение взятки от бразильской строительной фирмы в обмен на предоставление ей государственных контрактов.

Ему также выдвинули отдельные обвинения во взяточничестве. После этого он заявил, что стал жертвой политического преследования. Правительство Эквадора это обвинение отвергло.

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