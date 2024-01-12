В Папуа – Новой Гвинее люди приходят в себя после массовых беспорядков и насилия

Порт-Морсби – столицу Папуа – Новой Гвинеи – очищают от мусора после массовых беспорядков. Они вспыхнули 10 января и охватили столицу и город Лаэ. В результате насилия погибли не менее 16 человек, более 30 получили огнестрельные и ножевые ранения.

Беспорядки спровоцировала забастовка полицейских. Они неожиданно для себя получили низкую зарплату – некоторым её сократили чуть ли не вдвое. В итоге полицейские не вышли на работу и устроили протест. Этим воспользовались злоумышленники, и в двух городах началось мародёрство. Оно сопровождалось поджогами и насилием.

Люди в Порт-Морсби и Лаэ напуганы. Многие работники магазинов оказались в опасности во время грабежей.

[Кристин Габриэль, сотрудница магазина в Порт-Морсби]:

«Я впервые пережила такое. Не знаю, что и думать, потому что я просто потеряла голову. У меня дрожали руки и подгибались колени. Думала, это конец».

Махеш Патель владеет сетью аптек и клиник. В Порт-Морсби его большое торговое помещение полностью разгромлено.

[Махеш Патель, владелец сети аптек и клиник]:

«Здесь была наша медицинская клиника, которая обслуживала много пациентов, поэтому здесь работал медперсонал. Там была аптека».

На подавление беспорядков власти отправили полицию из других городов, а также военных. Премьер-министр Джеймс Марапе объявил чрезвычайное положение на 14 дней. Сейчас ситуация стабилизировалась, но 1000 военных находятся в боевой готовности.

Снижение заработной платы полицейским и другим госслужащим правительство объяснило сбоем в системе начисления зарплаты. Работникам пообещали выплатить недополученные деньги.

Между тем шесть депутатов парламента страны ушли в отставку. Они призвали премьера поступить так же. По их мнению, он потерял доверие граждан и не способен обеспечить порядок в стране.

Папуа – Новая Гвинея – это островное государство в юго-западной части Тихого океана. В стране много безработных и растёт инфляция. Также здесь высокий уровень преступности, особенно в Порт-Морсби и Лаэ.