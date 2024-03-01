Гибель палестинцев у гуманитарного конвоя: Израиль заявил, что не наносил ударов

Израильские военные заявили, что не наносили ударов на севере сектора Газа, когда, по заявлению ХАМАС, более..
Дата загрузки: 2024-03-01
Органы здравоохранения Газы заявляют, что палестинцев застрелили израильские силы. Однако ЦАХАЛ оспорил число погибших и заявил, что многие погибли в давке или были задавлены грузовиками с гуманитарной помощью.
Грузы прибыли из Египта, прошли проверку безопасности на гуманитарном пропускном пункте Керем-Шалом в Израиле. Затем их отправились распределять частные подрядчики.[Даниэль Хагари, представитель израильской армии]:
«Тысячи жителей Газы рассредоточились вокруг грузовиков. Началась сильная давка, поскольку некоторые жители Газы пытались забрать гуманитарную помощь. В результате этого несчастного инцидента десятки людей погибли и получили травмы».
Ранее в четверг один из чиновников израильской армии сообщил, что произошло два инцидента. Сначала десятки людей погибли в давке или были сбиты грузовиками, пытаясь украсть помощь.
Потом, когда грузовики тронулись с места, произошёл второй инцидент, когда некоторые люди в толпе подошли к военнослужащим. Те почувствовали угрозу и открыли огонь. Сколько человек погибло, неизвестно.
Хагари добавил, что израильские танки, сопровождавшие грузовики, произвели предупредительные выстрелы, чтобы разогнать толпу. Позже они отступили, когда события начали выходить из-под контроля.[Даниэль Хагари, представитель израильской армии]:
«Никаких ударов по колонне с гуманитарной помощью ЦАХАЛ не наносил».
ХАМАС заявляет о 112 погибших и более чем 280 раненых. Десятки человек доставили в больницу Аль-Шифа, которая сейчас функционирует лишь частично.
Президент Джо Байден заявил, что инцидент с гуманитарным конвоем может поставить под угрозу переговоры о прекращении огня в Газе, которые сейчас ведут в Катаре.
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