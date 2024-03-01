Израильские военные заявили, что не наносили ударов на севере сектора Газа, когда, по заявлению ХАМАС, более..

Гибель палестинцев у гуманитарного конвоя: Израиль заявил, что не наносил ударов

Израильские военные заявили, что не наносили ударов на севере сектора Газа, когда, по заявлению ХАМАС, более 100 палестинцев погибли в ожидании гуманитарного конвоя.

Органы здравоохранения Газы заявляют, что палестинцев застрелили израильские силы. Однако ЦАХАЛ оспорил число погибших и заявил, что многие погибли в давке или были задавлены грузовиками с гуманитарной помощью.

Грузы прибыли из Египта, прошли проверку безопасности на гуманитарном пропускном пункте Керем-Шалом в Израиле. Затем их отправились распределять частные подрядчики.

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[Даниэль Хагари, представитель израильской армии]:

«Тысячи жителей Газы рассредоточились вокруг грузовиков. Началась сильная давка, поскольку некоторые жители Газы пытались забрать гуманитарную помощь. В результате этого несчастного инцидента десятки людей погибли и получили травмы».

Ранее в четверг один из чиновников израильской армии сообщил, что произошло два инцидента. Сначала десятки людей погибли в давке или были сбиты грузовиками, пытаясь украсть помощь.

Потом, когда грузовики тронулись с места, произошёл второй инцидент, когда некоторые люди в толпе подошли к военнослужащим. Те почувствовали угрозу и открыли огонь. Сколько человек погибло, неизвестно.

Хагари добавил, что израильские танки, сопровождавшие грузовики, произвели предупредительные выстрелы, чтобы разогнать толпу. Позже они отступили, когда события начали выходить из-под контроля.

[Даниэль Хагари, представитель израильской армии]:«Никаких ударов по колонне с гуманитарной помощью ЦАХАЛ не наносил».

ХАМАС заявляет о 112 погибших и более чем 280 раненых. Десятки человек доставили в больницу Аль-Шифа, которая сейчас функционирует лишь частично.

Президент Джо Байден заявил, что инцидент с гуманитарным конвоем может поставить под угрозу переговоры о прекращении огня в Газе, которые сейчас ведут в Катаре.

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