Частный лунный модуль «Одиссей» лежит на боку, но работает

Американский космический модуль под названием «Одиссей» функционирует, но, похоже, лежит на боку. Частная техасская компания Intuitive Machines сообщила, что робот имеет достаточно запасов энергии, а также посылает сигналы на Землю.

«Одиссей» стал первым в истории частным аппаратом, который сел на поверхность Луны. Он опустился в четверг. После этого какое-то время сигналов от него не поступало. Затем зафиксировали слабые импульсы.

Теперь же, как выяснилось, «Одиссей», скорее всего, зацепился опорой за поверхность Луны и упал. Есть вероятность, что одна из его опор теперь повреждена.

Впрочем, его антенны направлены в сторону Земли, а солнечные батареи продолжают заряжаться. Также приборы, необходимые для работы модуля, направлены вверх. То есть он сможет провести кое-какие исследования.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Джоэл Кёрнс, представитель НАСА]:«Позвольте мне поздравить Intuitive Machines с тремя крупными достижениями. Во-первых, это первая успешная мягкая посадка на Луну американского аппарата с 1972 года. Во-вторых, это первая неправительственная коммерческая организация, которая фактически благополучно приземлилась на поверхность Луны. И в-третьих, точка приземления находится на 80 градусах южной широты, что намного ближе к южному полюсу Луны, чем у любых предыдущих американских миссий».

Проблемы у «Одиссея» начались ещё перед началом снижения. Инженеры обнаружили, что его дальномерные лазеры некорректно определяют высоту и скорость аппарата.

Однако на борту также были резервные экспериментальные лазеры НАСА. Их удалось подключить. Впрочем, это не помогло модулю сесть ровно, поскольку при снижении у него наблюдался слишком большой крен.

Короткая ссылка на эту страницу: