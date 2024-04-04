НАСА разработает единый стандарт времени для Луны

НАСА получило задачу разработать единый стандарт времени для Луны. Такое распоряжение поступило от Белого дома на..

НАСА получило задачу разработать единый стандарт времени для Луны. Такое распоряжение поступило от Белого дома на фоне космической гонки, в которой участвуют правительства и технологические компании.

НАСА будет работать с другими ведомствами правительства, чтобы установить Координированное лунное время LTC к концу 2026 года.

Это будет не система часовых поясов, а отдельная система рассчёта времени для Луны.

Различная гравитационная сила и, возможно, другие факторы на спутнике Земли меняют то, как там протекает время. Предполагается, что там оно движется быстрее на 58,7 микросекунды в сутки. В итоге за 46-47 лет набегает лишняя секунда.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Кажется, что это совсем мало. Но для синхронизации космических полётов даже такая разница может оказаться критической.

Наличие стандартного времени могло бы стать эталоном измерения времени для лунных космических кораблей и спутников, требующих предельной точности.

В ближайшие годы НАСА планирует больше миссий астронавтов на Луну в рамках своей программы «Артемида». Цель проекта – создание научной лунной базы, которая могла бы помочь подготовить почву для будущих миссий на Марс.

У других стран также есть свои лунные амбиции. Китай заявил, что намерен отправить своих первых астронавтов на Луну к 2030 году, а Индия в прошлом году стала первой страной, которая доставила космический аппарат к неисследованному южному полюсу Луны.

На Земле время измеряется сотнями атомных часов, которые находятся в разных странах. Они улавливают изменения в состоянии атомов и генерируют среднее значение, которое в конечном итоге и определяет точное время. Благодаря этому установлено всемирное координированное время или UTC.

Предполагается, что на Луне тоже установят атомные часы.

Стоит отметить, что для утверждения LTC потребуется международное соглашение между 36 странами. Они подписали пакт под названием «Соглашение Артемиды», который касается того, как страны действуют в космосе и на Луне.

Китай и Россия, два главных соперника США в космосе, это соглашение не подписывали.

Короткая ссылка на эту страницу: