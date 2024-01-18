200 древних украденных артефактов вернулись в Перу

Более 200 древних артефактов вернулись в Перу. Когда-то их незаконно вывезли из страны, и они десятилетиями..

Более 200 древних артефактов вернулись в Перу. Когда-то их незаконно вывезли из страны, и они десятилетиями хранились в частных коллекциях и музеях по всему миру. В Лиме представили вновь обретённые ценности. Это керамика, текстиль, инструменты и статуэтки.

[Гидо Торо, сотрудник МИД Перу]:

«Мы вернули в страну 202 культурные ценности. 198 – археологические объекты различного вида. Есть изделия из керамики, камня и металла. Есть текстиль разных размеров».

Некоторым артефактам – 2000 лет, а самый старый датируется 200 годом до нашей эры. В числе предметов – десятки статуэток, созданных инками. Их империя занимала территории нынешних Перу, Боливии и Эквадора, а также часть Чили, Аргентины и Колумбии. Инки доминировали там с XIII века до прихода испанских завоевателей в 1533 году.

Кроме того, удалось вернуть изделия из текстиля, принадлежащего эпохе чанкайской культуры, которая существовала с XIII по XV век. Другие экспонаты созданы представителями таких культур, как Чиму, Мочика, Наска, Ламбаеке и так далее.

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Все эти ценности вернули частные коллекционеры и музеи из США, Германии, Бельгии, Испании и Канады. Большинство артефактов были отданы добровольно. Но в некоторых случаях потребовалась помощь Министерства внутренней безопасности США и полиции Германии.

За последние два года в Перу вернулись 840 исторических и культурных ценностей.

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