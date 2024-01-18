Почему мальчик выгуливал слепую олениху

Житель Чикаго заметил, что соседский 10-летний мальчик помогает слепой оленихе найти корм. Мальчик каждое утро её выгуливал, переводя на новые участки с травой.

Мужчина разместил фото необычной пары в соцсетях. На сообщение откликнулись эксперты по дикой природе. Они дали несколько советов, как помочь слепому животному.



«Мы с женой после нескольких дней наблюдений сфотографировали олениху. Жена позвонила в службу спасения диких животных. Там есть ветеринар. Сотрудники заберут животное. Там за оленихой будут присматривать и удержат подальше от дорог. Хотелось бы сделать что-нибудь для ребёнка. Он, наверное, будет по ней скучать», – написал мужчина.

В следующем комментарии мужчина пояснил: «Скорее всего, олениху отвезут в лесной заповедник. Но спасатели сказали, что поскольку она выглядит послушной, то её могут отправить на ферму или в зоопарк».