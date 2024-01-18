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Сильные снегопады и ледяной дождь: Европа переживает транспортный коллапс

Сильные снегопады и ледяной дождь: Европа переживает транспортный коллапс

Сильные снегопады вызвали транспортный коллапс в нескольких странах Европы. В Осло – столице Норвегии – отменили..

Дата загрузки: 2024-01-18

Сильные снегопады и ледяной дождь: Европа переживает транспортный коллапс
Сильные снегопады вызвали транспортный коллапс в нескольких странах Европы. В Осло – столице Норвегии – отменили все авиарейсы. Пассажиры вынуждены ждать, когда погода наладится.

[Бенте Йенсен, туристка из Дании]:
«Похоже, всё дело в снегопаде, ветре и прочем. Так что надо просто подождать и выпить чашечку кофе. Таков план».

Также в Осло отменили поезда. Железнодорожное сообщение нарушено и в других регионах страны.

Снегопады идут и в Бельгии. В Брюсселе выпало не менее пяти сантиметров снега. Нарушено железнодорожное сообщение. Власти предупреждают об опасной ситуации на автодорогах на юге страны. Местами уже образовались огромные пробки.

Впрочем, в самой столице люди наслаждаются зимней погодой.

[Анастасия Володина, российская студентка]:
«Для меня погода совершенно нормальная, потому что я из России, и у нас много снега. Здесь очень красиво. Брюссель, покрытый снегом, просто удивительный».

[Чейз Медоуз, турист из США]:
«Думаю, это хорошо. Похоже на волшебство – видеть город в снегу».

А в Германии к сильным снегопадам прибавился ледяной дождь. В аэропорту Франкфурта-на-Майне – крупнейшем в стране – отменили более 500 рейсов.

[Клаус Людвиг Фесс, пассажир]:
«Пока это всего лишь стресс, он начался ещё вчера. Мой рейс отменили за два часа до вылета. Я перебронировал билеты, затем ситуация стала неясной, и, наконец, этот вылет тоже отменили. Теперь я поеду в Берлин на поезде».

Похожая ситуация в Мюнхене. Там отменили 250 рейсов. А в международном аэропорту Саарбрюккен отменили все рейсы.

Железнодорожный оператор Deutsche Bahn предупредил о задержках и отмене нескольких поездов дальнего следования. При этом скорость движения высокоскоростных экспрессов понизили до 200 километров в час. Обычно на специальных участках дороги они развивают скорость до 330 километров в час.

На автодорогах на юго-западе Германии образовался гололёд. Метеорологи обещают, что на западе и в центре страны снегопады пока продолжатся.
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