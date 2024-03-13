Сильная гроза нарушила работу аэропорта Буэнос-Айреса

Столицу Аргентины и её пригороды частично затопило после нескольких часов сильных дождей. В Буэнос-Айресе объявлен оранжевый..
Дата загрузки: 2024-03-13
Столицу Аргентины и её пригороды частично затопило после нескольких часов сильных дождей. В Буэнос-Айресе объявлен оранжевый уровень опасности.
[жительница Морона]:
«Дом и улица затоплены, вся улица. Так жить просто невозможно. И этот район затапливает регулярно».
[Лукас Беренгуа, метеоролог]:
«В Мороне и западных пригородах Буэнос-Айреса выпало от 100 до 140 миллиметров дождя. На юге сообщили о 80-90 миллиметрах. И это менее чем за 3 часа. Это объясняет наводнения в столице и пригородах Буэнос-Айреса. Во время дождя ветер превышал 60 километров в час».
Шквал разрядов молний нарушил работу столичного аэропорта.
[Лукас Беренгуа, метеоролог]:
«В Буэнос-Айресе молнии били с регулярностью одна в секунду. Это вызвало предупреждения об электрических разрядах в основных аэропортах столичного региона, что привело к огромным задержкам».
Прогнозы синоптиков неутешительные. Ливни будут идти ещё как минимум двое суток.
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