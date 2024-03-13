Сильная гроза нарушила работу аэропорта Буэнос-Айреса

Столицу Аргентины и её пригороды частично затопило после нескольких часов сильных дождей. В Буэнос-Айресе объявлен оранжевый уровень опасности.

[жительница Морона]:

«Дом и улица затоплены, вся улица. Так жить просто невозможно. И этот район затапливает регулярно».

[Лукас Беренгуа, метеоролог]:

«В Мороне и западных пригородах Буэнос-Айреса выпало от 100 до 140 миллиметров дождя. На юге сообщили о 80-90 миллиметрах. И это менее чем за 3 часа. Это объясняет наводнения в столице и пригородах Буэнос-Айреса. Во время дождя ветер превышал 60 километров в час».