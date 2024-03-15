Аргентинцы наводят порядок после сильных ливней, обрушившихся на столицу и провинцию Буэнос-Айрес на этой неделе. Это..

«Всё рухнуло за пять минут»: аргентинцы приходят в себя после сильных гроз

Аргентинцы наводят порядок после сильных ливней, обрушившихся на столицу и провинцию Буэнос-Айрес на этой неделе.

Это город Кампана. Здесь ливень сопровождался градом. Стихия бушевала настолько сильно, что разрушила дома.

[житель Кампаны]:

«Всё рухнуло за пять минут – все иллюзии, старания и надежда. Мы ощутили тряску, выл ветер, стекло дрожало, и вдруг раздался сильный грохот. Мы думали, что нас завалит – с потолка начало всё сыпаться. Казалось, что всё рухнет». [жительница Кампаны]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Крыша с соседней школы прилетела ко мне и всё сломала. Она повредила ещё три соседних дома, но мой пострадал больше всего».

Сообщается об одном погибшем. Около ста тысяч человек остались без света. В двух аэропортах Буэнос-Айреса отменили десятки рейсов. Также повалено много деревьев.

[Синди Фернандес, метеоролог]:

«В эту неделю марта у нас были дожди по всему побережью Рио-де-ла-Плата. И они продолжают идти. Здесь мы видим спутниковые снимки. Только на этой неделе на северо-востоке провинции Буэнос-Айрес и в мегаполисе Буэнос-Айрес выпало от 100 до 250 миллиметров осадков. Для сравнения, за март обычно выпадает 120 миллиметров. Так что эти дожди действительно сильные».

В столичном регионе был объявлен оранжевый уровень опасности. Сейчас дожди продолжаются, но не так интенсивно, поэтому уровень опасности понизили до жёлтого.

Короткая ссылка на эту страницу: