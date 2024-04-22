У TikTok есть год на продажу американских активов

У компании TikTok в США будет год, чтобы выполнить новое требование. Палата представителей Конгресса в субботу..
Дата загрузки: 2024-04-23
Законопроект 360-58 был частью более широкого пакета мер по оказанию иностранной помощи.
Ожидается, что Сенат проголосует по нему на этой неделе. Президент Джо Байден сказал, что его подпишет.
В заявлении TikTok говорится, что Палата представителей якобы прикрывается важной иностранной и гуманитарной помощью, чтобы попирать права на свободу слова 170 миллионов американцев.
При этом многие американские законодатели из Республиканской и Демократической партий, а также администрация Байдена утверждают, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности. Так, власти КНР могут заставить соцсеть передать им данные 170 миллионов американских пользователей.
Председатель сенатского комитета по разведке сенатор-демократ Марк Уорнер заявил CBS News, что китайские власти также, возможно, используют TikTok в качестве инструмента пропаганды.
Если ByteDance в течение года не продаст свою материнскую компанию в США, то соцсеть удалят из американских магазинов приложений.
Короткая ссылка на эту страницу: