У компании TikTok в США будет год, чтобы выполнить новое требование. Палата представителей Конгресса в субботу..

У TikTok есть год на продажу американских активов

У компании TikTok в США будет год, чтобы выполнить новое требование. Палата представителей Конгресса в субботу поддержала законопроект, который предусматривает запрет на популярную соцсеть, если её китайский владелец ByteDance не продаст свою американскую долю в течение года.

Законопроект 360-58 был частью более широкого пакета мер по оказанию иностранной помощи.

Ожидается, что Сенат проголосует по нему на этой неделе. Президент Джо Байден сказал, что его подпишет.

В заявлении TikTok говорится, что Палата представителей якобы прикрывается важной иностранной и гуманитарной помощью, чтобы попирать права на свободу слова 170 миллионов американцев.

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При этом многие американские законодатели из Республиканской и Демократической партий, а также администрация Байдена утверждают, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности. Так, власти КНР могут заставить соцсеть передать им данные 170 миллионов американских пользователей.

Председатель сенатского комитета по разведке сенатор-демократ Марк Уорнер заявил CBS News, что китайские власти также, возможно, используют TikTok в качестве инструмента пропаганды.

Если ByteDance в течение года не продаст свою материнскую компанию в США, то соцсеть удалят из американских магазинов приложений.

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