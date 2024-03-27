Тысячи венгров снова вышли с протестом против Виктора Орбана

«В отставку!» – с таким требованием вышли на улицы Будапешта тысячи венгров. Они протестуют против премьер-министра..

«В отставку!» – с таким требованием вышли на улицы Будапешта тысячи венгров. Они протестуют против премьер-министра Виктора Орбана и генерального прокурора Петера Польта. Бывший муж экс-министра юстиции Венгрии Петер Мадьяр обвинил их в попытке вмешаться в дело о взяточничестве.

Мадьяр – юрист, ранее близкий к правительству и правящей партии «Фидес». Недавно он опубликовал запись разговора с бывшей женой Юдит Варгой. В то время она занимала пост министра юстиции. Варга подробно рассказала о попытке помощников главы кабинета Орбана уничтожить определённые документы, чтобы повлиять на дело о взяточничестве.

Оно касается бывшего госсекретаря Минюста Венгрии Паля Вёльнера и бывшего главы службы судебных приставов Дьёрдя Шадля. Вёльнера обвиняют в получении взяток от Шадля. Оба вину отрицают.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Мадьяр передал запись разговора в прокуратуру. Ведомство пообещало её проанализировать и собрать дополнительные доказательства. В прокуратуре также заявили, что юридически и физически невозможно уничтожить документы, привязанные к какому-либо делу.

Петер Мадьяр также обвиняет венгерское правительство в систематической коррупции. Говорит, что Венгрия переживает «величайший политический, нравственный и правовой кризис» со времён падения социализма.

[Петер Мадьяр, юрист]:

«Давайте громко заявим, что не позволим продолжаться тому, что было раньше. Давайте скажем правящей власти, что правительство должно посмотреть в глаза народу и взять на себя политическую и юридическую ответственность за допущенные им ошибки и тем более за грехи, им совершённые».

Поддержать юриста вышли люди всех возрастов.

[протестующая]:

«Наконец, появилась сила, личность, которая обнажает проблемы текущей ситуации, касающиеся политической системы, злоупотреблений и того факта, что мы медленно варимся, как лягушки, не осознавая, что из нас приготовят суп. Самое время это остановить».

Юдит Варга не отрицает подлинность обнародованной записи, но обвиняет бывшего мужа в том, что ему нельзя доверять. Она ушла из политики после скандала, связанного с решением о помиловании мужчины, осуждённого по делу о сексуальном насилии в детском доме. В феврале всё это также вызвало масштабный протест.

Короткая ссылка на эту страницу: