Француз составляет гигантский список с именами 30 249 медалистов Олимпийских игр

Грандиозный замысел воплощает в реальность молодой француз Батист Шебассье, который живёт в пригороде Парижа. Полтора месяца назад он уволился с работы, чтобы выполнить всё вовремя.

Батист пишет на огромных листах бумаги имена всех олимпийских медалистов, получивших награды на современных Играх. Когда закончит, длина всех рулонов со списком достигнет 120 метров. Хочет успеть завершить работу до летней Олимпиады в Париже.

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[Батист Шебассье, автор проекта]:«В любом случае, учитывая, что Олимпийские игры начнутся в конце июля, я должен закончить список, что бы ни случилось. Я всё завершу до начала Олимпиады. Если будет нужно, то не буду спать».

За 128-летнюю историю Игр было выдано 30 249 медалей. Написать имена победителей Батист решил три года назад. Посвящал этому время после работы и выходные. Потом понял, что к Играм в Париже не успевает. Поэтому уволился.

Сейчас мужчина записывает имена медалистов, получивших награды в 70-х и 80-х годах. В их числе французская горнолыжница Перрин Пелан. Ей уже 63, и она живёт на юге Франции. Батист приехал к бывшей спортсменке, чтобы записать имя в её присутствии.

[Перрин Пелан, олимпийская чемпионка]:«Для меня большая честь увидеть своё имя. Я согласилась (на эту встречу), потому что для меня это возможность вспомнить начало моей карьеры. Я достала медаль, которой не видела целую вечность, и альбом, который когда-то сделала для меня мама и который я почти не открывала».

Батист также пообщался по видеосвязи с французским фехтовальщиком Эриком Буассе и лично познакомился с его отцом Филиппом. Оба олимпийские чемпионы.

Батисту ещё предстоит найти место для того, чтобы выставить свою работу на всеобщее обозрение.

[Батист Шебассье, автор проекта]:«Я хочу поделиться этой работой, включающей имена всех олимпийских медалистов. Хочу её разместить во время Игр-2024 в Париже в таком месте, где её увидели бы спортсмены. Возможно, кто-то прочитает своё имя или имя родственника. И хочу, чтобы это увидели все остальные, поскольку здесь написаны имена их героев».

Француз также надеется когда-нибудь посвятить такой же проект медалистам Паралимпиады. Пока базы с их именами не существует.

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