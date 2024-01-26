Как изменились выброшенные кролики после спасения

В Бельгии в спасательный центр для животных, пострадавших от жестокого обращения, прибежал человек с просьбой помочь кроликам.

Мужчина рассказал, что из машины, проезжавшей мимо приюта, на скорости, выбросили на обочину дороги четырёх кроликов.

Спасатели их забрали и принесли в приют. Кролики были грязными: мех свалялся и был испачкан экскрементами. У одного животного зубы выросли так, что он не мог есть.

«Мы не раз сталкивались со случаями, когда с кроликами плохо обращаются, но впервые увидели настолько запущенные зубы, – рассказала сотрудница центра. – Все кролики боялись людей. Можно представить, что им пришлось пережить».



Животные прошли через длительную процедуру груминга: им убрали густую шерсть на теле и лапах. Потом стоматологи устранили деформацию зубов из-за неправильного питания. Зубы кроликов постоянно растут, поэтому им нужно давать сено и жевательные игрушки.

«Эти животные жили в очень неподходящем для них месте, – рассказала сотрудница центра. – Кролику не нравится жить в клетке, ему нужно пространство, где он может бегать, прятаться, копать, отдыхать, а также есть полезную пищу. Кролики очень нежные создания. Но некоторые люди покупают питомца, не зная о его потребностях. Они сажают кролика в клетку, а когда им надоест, избавляются, как от старой игрушки».



По природе кролики – очень чувствительные животные. Если с ними плохо обращаются или не уделяют им внимания, то они становятся боязливыми и робкими. «Одна самка ещё в состоянии сильного стресса, – говорит сотрудница центра. – Возможно, ей понадобится больше времени, чтобы привыкнуть к людям».

А вот два самца Док и Марти довольно быстро пришли в себя. Двух друзей не стали разлучать и нашли им заботливых хозяев. Кролики уже освоились в новом доме, где у них много места для прогулок и игр.