Два индийских ресторана судятся из-за куриного карри

Кулинарная война. Две сети индийских ресторанов борются за право считаться основателями известного во всём мире индийского..
Дата загрузки: 2024-01-26
Иск подала семья, владеющая сетью Moti Mahal. Это известный в Дели бренд. Среди гостей его заведений были покойный президент США Ричард Никсон и первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру.
В иске говорится, что основатель ресторана Кундан Лал Гуджрал создал блюдо в 30-х годах прошлого века, когда ресторан впервые открылся в Пешаваре, а затем переехал в Дели.
Ответчиком по делу выступает конкурирующая сеть Daryaganj («Дарьягандж»). Её обвиняют в ложных утверждениях о том, что она изобрела это блюдо, а также дал-махани – ещё одно популярное блюдо из чечевицы, которое также готовят с маслом и сливками.
Семья Гуджрал требует возмещения ущерба в размере 240 000 долларов. Она также утверждает, что Daryaganj скопировал веб-сайт Moti Mahal и дизайн его ресторанов.[Мониш Гуджрал, совладелец Moti Mahal]:
«Мы никому не позволим отнять наше наследие, посягать на наш бренд или наши слоганы. Мы не позволим никому ассоциировать с нами свои бренды и создавать путаницу в обществе. Мы называем это чёрной конкуренцией».
Daryaganj открылся в 2019 году. Его владелец утверждает, что его покойный родственник Кундан Лал Джагги в партнёрстве с семьёй Гуджрал открыл ресторан в Дели в 1947 году, и что это блюдо изобрёл именно он. Это дает ему такое же право называть себя создателем куриного карри.
Спор привлёк внимание всей страны. Индийские телекомпании транслируют сюжеты об истории этого блюда, а в социальных сетях бушуют дебаты.
Некоторые считают, что в изобретении блюда ни один, ни другой ресторан не участвовали.[жительница Нью-Дели]:
«Блюдо пришло с полей Пенджаба, и это не изобретение этих двух ресторанов. Оно пришло откуда-то из глубин Пенджаба, где какая-нибудь прапрабабушка готовила его с помидорами и чесноком. Ох, у меня сейчас слюнки текут. Это блюдо все любят».
Карри готовят из курицы с томатным соусом, сливками и маслом. Оно заняло 43-е место в списке «лучших блюд мира» по версии TasteAtlas. В опросе участвовало почти 400 000 пользователей.
Следующее заседание суда намечено на май.
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