Два индийских ресторана судятся из-за куриного карри

Кулинарная война. Две сети индийских ресторанов борются за право считаться основателями известного во всём мире индийского..

Кулинарная война. Две сети индийских ресторанов борются за право считаться основателями известного во всём мире индийского блюда – курицы в сливочном масле, или куриного карри.

Иск подала семья, владеющая сетью Moti Mahal. Это известный в Дели бренд. Среди гостей его заведений были покойный президент США Ричард Никсон и первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру.

В иске говорится, что основатель ресторана Кундан Лал Гуджрал создал блюдо в 30-х годах прошлого века, когда ресторан впервые открылся в Пешаваре, а затем переехал в Дели.

Ответчиком по делу выступает конкурирующая сеть Daryaganj («Дарьягандж»). Её обвиняют в ложных утверждениях о том, что она изобрела это блюдо, а также дал-махани – ещё одно популярное блюдо из чечевицы, которое также готовят с маслом и сливками.

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Семья Гуджрал требует возмещения ущерба в размере 240 000 долларов. Она также утверждает, что Daryaganj скопировал веб-сайт Moti Mahal и дизайн его ресторанов.

[Мониш Гуджрал, совладелец Moti Mahal]:«Мы никому не позволим отнять наше наследие, посягать на наш бренд или наши слоганы. Мы не позволим никому ассоциировать с нами свои бренды и создавать путаницу в обществе. Мы называем это чёрной конкуренцией».

Daryaganj открылся в 2019 году. Его владелец утверждает, что его покойный родственник Кундан Лал Джагги в партнёрстве с семьёй Гуджрал открыл ресторан в Дели в 1947 году, и что это блюдо изобрёл именно он. Это дает ему такое же право называть себя создателем куриного карри.

Спор привлёк внимание всей страны. Индийские телекомпании транслируют сюжеты об истории этого блюда, а в социальных сетях бушуют дебаты.

Некоторые считают, что в изобретении блюда ни один, ни другой ресторан не участвовали.

[жительница Нью-Дели]:«Блюдо пришло с полей Пенджаба, и это не изобретение этих двух ресторанов. Оно пришло откуда-то из глубин Пенджаба, где какая-нибудь прапрабабушка готовила его с помидорами и чесноком. Ох, у меня сейчас слюнки текут. Это блюдо все любят».

Карри готовят из курицы с томатным соусом, сливками и маслом. Оно заняло 43-е место в списке «лучших блюд мира» по версии TasteAtlas. В опросе участвовало почти 400 000 пользователей.

Следующее заседание суда намечено на май.

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