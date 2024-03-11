В Московском зоопарке панда Катюша наконец-то вышла к публике

Панду Катюшу в Московском зоопарке теперь можно увидеть вживую. Она наконец-то решила перебраться в большой внутренний..

Панду Катюшу в Московском зоопарке теперь можно увидеть вживую. Она наконец-то решила перебраться в большой внутренний вольер, где её видно через стекло.

[Светлана Акулова, директор Московского зоопарка]:

«Все, наверное, следили, вся Россия, как наша Диндин уговаривала Катерину выйти в большой вольер. Но она у нас дама с характером и пока самостоятельно не примет решение, ничего с ней не сделаешь».

Это событие совпало с праздником 8 Марта. А также в этот день Катюше исполнилось шесть с половиной месяцев. Гости зоопарка от души её поздравляют.

[Данила, гость зоопарка]:

«Катюша, расти здоровой. Расти здоровой. Это главное у нас сейчас. Так что, чтобы она была здоровой. А уж счастья ей, думаю, тут хватит. Столько внимания к ней». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Что можно пожелать? Расти большой, набирать в весе, быть жизнерадостной, ну, может быть, чуть поактивнее, потому что все хотят её видеть».

Катюша при рождении весила 150 граммов. Сейчас весит 16,5 килограмма. Она метр длиной.

Юная панда будет жить с мамой до двух лет. К этому времени она полностью перейдёт на взрослую пищу. Будет съедать 40 килограммов бамбука за день. К тому же ей понадобиться отдельный большой вольер. Так что после двух лет Катюша, вероятно, уедет в Китай.

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