Сотни людей числятся пропавшими без вести после пожаров в Чили

Сотни людей по-прежнему числятся пропавшими без вести в результате лесных пожаров в центральной части Чили. Подтверждена..
Дата загрузки: 2024-02-08
Выжившим также приходится охранять от мародёров то, что осталось от имущества.
Ирма следит за домом своего сына, который сейчас в больнице.
[Ирма Домингес, погорелица]:
«Я больше не плачу. Я охраняю собственность, иначе кто-нибудь придёт и всё разворует. <…> Это дом моего сына. Он сейчас в больнице – получил травмы, когда пытался спасти отца из огня. К сожалению, он не смог. Его отец умер там, в доме. Всё это ужасно. Нет никакой помощи. Это самое страшное: нам никто не помог, пожарные не приехали, у нас ничего не осталось. Это была ужасная катастрофа».
Марселе кто-то пожертвовал матрас. Она разложила его в единственной сохранившейся части своего дома – курятнике.
[Марсела Басаес, погорелица]:
«Я всю жизнь проработала на ярмарке, с 17-ти лет. Начала строить дом. <…> И вот чем всё кончилось. Это то, что осталось от всех моих стараний. Я надеюсь получить некоторую помощь, чтобы восстановить что-то, чтобы было где переночевать».
Президент Габриэль Борич посетил пострадавший район и объявил о ряде мер по помощи семьям. Они включат приостановку платежей за коммунальные услуги, средства на восстановление жилья и улучшение условий отпуска по болезни.
Эти лесные пожары стали самым страшным стихийным бедствием для Чили после землетрясения и цунами 2010 года, в результате которых погибло более 500 человек. Скорость распространения огня и его смертоносность были беспрецедентными.
Учёные говорят, что непривычно жаркая погода вызвана природным феноменом Эль-Ниньо.
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