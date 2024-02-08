Сотни людей по-прежнему числятся пропавшими без вести в результате лесных пожаров в центральной части Чили. Подтверждена..

Сотни людей числятся пропавшими без вести после пожаров в Чили

Сотни людей по-прежнему числятся пропавшими без вести в результате лесных пожаров в центральной части Чили. Подтверждена гибель 131 человека. При этом опознали лишь несколько тел. Многие пытаются найти своих родственников.

Выжившим также приходится охранять от мародёров то, что осталось от имущества.

Ирма следит за домом своего сына, который сейчас в больнице.

[Ирма Домингес, погорелица]:

«Я больше не плачу. Я охраняю собственность, иначе кто-нибудь придёт и всё разворует. <…> Это дом моего сына. Он сейчас в больнице – получил травмы, когда пытался спасти отца из огня. К сожалению, он не смог. Его отец умер там, в доме. Всё это ужасно. Нет никакой помощи. Это самое страшное: нам никто не помог, пожарные не приехали, у нас ничего не осталось. Это была ужасная катастрофа».

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Марселе кто-то пожертвовал матрас. Она разложила его в единственной сохранившейся части своего дома – курятнике.

[Марсела Басаес, погорелица]:

«Я всю жизнь проработала на ярмарке, с 17-ти лет. Начала строить дом. <…> И вот чем всё кончилось. Это то, что осталось от всех моих стараний. Я надеюсь получить некоторую помощь, чтобы восстановить что-то, чтобы было где переночевать».

Президент Габриэль Борич посетил пострадавший район и объявил о ряде мер по помощи семьям. Они включат приостановку платежей за коммунальные услуги, средства на восстановление жилья и улучшение условий отпуска по болезни.

Эти лесные пожары стали самым страшным стихийным бедствием для Чили после землетрясения и цунами 2010 года, в результате которых погибло более 500 человек. Скорость распространения огня и его смертоносность были беспрецедентными.

Учёные говорят, что непривычно жаркая погода вызвана природным феноменом Эль-Ниньо.

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