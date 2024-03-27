Сильный лесной пожар уже несколько дней не могут взять под контроль в Перу. Пламя угрожает местной..

Не могут потушить: сильный лесной пожар в Перу угрожает флоре и фауне

Сильный лесной пожар уже несколько дней не могут взять под контроль в Перу. Пламя угрожает местной флоре и фауне в водно-болотных угодьях на западе страны. Жителям региона также трудно дышать из-за дыма.

[Вольтер Сото, мэр Нуэво-Чимботе]:

«Пожар наносит огромный ущерб нашей флоре и фауне. Это также вызывает заболевания органов дыхания у людей. Было много дыма. Мы тушим огонь, но через мгновение он снова вспыхивает в разных местах».

Добраться до очагов пламени пожарным мешает труднопроходимая и опасная местность. В тушении задействовали самолёты и вертолёты.

[Вольтер Сото, мэр Нуэво-Чимботе]:

«Огонь продвигается. Наша муниципальная команда работает с командой гражданской обороны и пожарными уже три дня, но мы не можем добраться до илистого участка, потому что можем утонуть. Это риск. Нужно, чтобы вмешались центральное правительство и Министерства обороны, нам также нужна помощь Конгресса, чтобы мы могли получить помощь и ускорить работу».

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По данным природоохранных органов, причину возникновения пожара расследуют.

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