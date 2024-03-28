В Пуэрто-Рико объявили ЧС из-за лихорадки денге

В Пуэрто-Рико объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. На острове началась эпидемия лихорадки денге. Количество случаев..
Дата загрузки: 2024-03-28
Обычно лихорадка денге активнее распространяется на острове с августа по декабрь. В прошлом году заразились 1300 человек. Но с начала этого года зарегистрировано уже 550 случаев заражения. Более 340 человек госпитализированы, 29 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. Большинство случаев заражения выявлено в Сан-Хуане, Баямоне, Каролине и Гуайнабо.[Айрис Кардона, главный врач Департамента здравоохранения]:
«Цифры не кажутся слишком большими – 40 или 60 случаев в неделю. Но реальность такова, что последние восемь недель этот показатель превышает эпидемический порог».
Сейчас по всему острову проводят дезинсекцию, стараясь уничтожить как можно больше комаров. Вирус переносит кусака жёлтолихорадочный.[Грейсон Браун, сотрудник Департамента здравоохранения]:
«До этой эпидемии от 70% до 90% людей в Пуэрто-Рико уже болели денге. Но сейчас распространяется два разных серотипа, которыми люди раньше не заражались. Поэтому в большинстве случаев люди заразились во второй раз, а потом могут заразиться и в третий. И симптомы в этом году серьёзнее, чем два года назад».
Чрезвычайная ситуация будет действовать в Пуэрто-Рико три месяца. В предыдущий раз её объявляли в 2012 году. Тогда от лихорадки умерли почти 200 человек.
По данным ВОЗ, в прошлом году в мире было зарегистрировано более пяти миллионов случаев заболевания лихорадкой денге.
Лихорадка денге – острое вирусное заболевание. Симптомы проявляются у каждого третьего заражённого, а у каждого 20-го развивается тяжёлая форма. Однако смертельные случаи довольно редки.
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