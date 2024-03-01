Между жирафами и смотрителем зоопарка Скопье (Северная Македония) сложились тёплые отношения. Дикие животные ведут себя как домашние питомцы.
Жирафы доверяют смотрителю и ходят за ним по пятам.
Выражая любовь, норовят лизнуть щёку.
Выпрашивают угощения.
Зоопарк в Скопье основан в 1926 году. В первые годы он занимал только четыре гектара, и в нём было всего несколько животных. Позже территория зоопарка увеличилась в три раза. Сейчас там 500 животных 96-ти видов. Зоопарк в Скопье – один из крупнейших на Балканском полуострове.
Фотографировал жирафов Горан Анастасовски. Он профессиональный фотограф и часто снимает диких животных в зоопарке.
Жирафы ведут себя со смотрителем как домашние животные. Замечательные фото
Между жирафами и смотрителем зоопарка Скопье (Северная Македония) сложились тёплые отношения. Дикие животные ведут себя как домашние питомцы.