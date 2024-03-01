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Жирафы ведут себя со смотрителем как домашние животные. Замечательные фото

Жирафы ведут себя со смотрителем как домашние животные. Замечательные фото
Жирафы ведут себя со смотрителем как домашние животные. Замечательные фото

Между жирафами и смотрителем зоопарка Скопье (Северная Македония) сложились тёплые отношения. Дикие животные ведут себя как домашние питомцы.

Жирафы доверяют смотрителю и ходят за ним по пятам.

Выражая любовь, норовят лизнуть щёку.

Выпрашивают угощения.

Зоопарк в Скопье основан в 1926 году. В первые годы он занимал только четыре гектара, и в нём было всего несколько животных. Позже территория зоопарка увеличилась в три раза. Сейчас там 500 животных 96-ти видов. Зоопарк в Скопье – один из крупнейших на Балканском полуострове.

Фотографировал жирафов Горан Анастасовски. Он профессиональный фотограф и часто снимает диких животных в зоопарке.

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