124-летний перуанец претендует на титул старейшего человека в мире

Этот пожилой мужчина из Перу – возможно, самый старый человек на планете. На днях Марселино Абад..

Этот пожилой мужчина из Перу – возможно, самый старый человек на планете. На днях Марселино Абад отпраздновал 124-й день рождения. Достоверность данных о его возрасте подтверждает правительство страны.

[Хулио Мендигуре Фернандес, социальный работник]:

«Мы здесь с Марселино Абадом Толентино, более известным как Машико. Он празднует 124-й день рождения. Это счастье. Машико преодолел все невзгоды, и, слава Богу, сегодня он здесь, с нами, в добром здравии».

Марселино родился в небольшом городе в регионе Уануко. Сейчас живёт в доме престарелых. Пять лет назад правительство Перу установило его личность, выдало соответствующие документы и назначило пенсию.

Теперь власти помогают пожилому перуанцу подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Если её представители подтвердят возраст Марселино, то он станет самым старым человеком из живших на планете, чей возраст был подтверждён.

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Пока этот титул принадлежит француженке Жанне Кальман. Подтверждено, что она прожила 122 года.

Сейчас старейшим живущим человеком на Земле считается испанская долгожительница Мария Браньяс Морер. Ей больше 117 лет.

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