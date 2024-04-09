В Турции собак-инвалидов вывозят на прогулку в поезде из бочек

Вот такой необычный поезд колесит по просёлочным дорогам в пригороде Анкары. Вагоны – из пластиковых бочек...
Дата загрузки: 2024-04-09
Вот такой необычный поезд колесит по просёлочным дорогам в пригороде Анкары. Вагоны – из пластиковых бочек. Вместо локомотива – квадроцикл. Управляет им любительница животных Букет Озгюнлю. А пассажиры – собаки-инвалиды из местного приюта.
Букет решила построить такой поезд, чтобы внести разнообразие в жизнь питомцев, которые лишены возможности бегать из-за увечий. У женщины отец-инвалид, и она понимает, как непросто жить без смены обстановки и впечатлений.
[Букет Озгюнлю, глава ассоциации «Лапы, держащиеся за жизнь»]:
«Наши собаки ничего не видят. Им, наверное, нравятся поездки. Собаки-инвалиды более ранимы. У них совсем другие эмоции».
Поезд из пластиковых бочек украсили рисунками. Возможно, собакам это безразлично, но зато люди охотно фотографируют весёлый экспресс. Теперь его хотят ещё больше усовершенствовать – над каждым вагоном появятся брезентовые навесы. Они защитят четвероногих пассажиров от палящего солнца.
Букет возглавляет ассоциацию под названием «Лапы, держащиеся за жизнь».
[Букет Озгюнлю, глава ассоциации «Лапы, держащиеся за жизнь»]:
«У нас 560 собак, и более 300 из них – инвалиды».
Все эти собаки были бездомными. Многие пострадали от жестокого обращения.
Женщина вместе с другими сотрудниками приюта постоянно ухаживает за собаками. Это требует много сил и времени, но она их не жалеет.
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