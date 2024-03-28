Как учительница помогла семье ученика, оказавшейся в беде

Лусиана Лира – учительница двуязычной начальной школы в американском штате Коннектикут. Неожиданно ей позвонила мама семилетнего Джуниора и сказала по-испански: «Мисс Лира? Мне нужна помощь».

Зулли, так зовут женщину, пояснила, что у неё коронавирус, и она скоро родит недоношенного ребёнка. Зулли с мужем и сыном иммигрировали из Гватемалы. Супруг недавно потерял работу. Друзей и родственников рядом нет. В больнице она указала в качестве контактного лица, учительницу начальной школы сына.

Женщина попросила позвонить её мужу – Марвину. Когда Лусиана ему позвонила и стала говорить по-испански, тот испугался. «Он плакал и плакал, – вспоминает Лусиана. – Он очень волновался и не знал, что делать в этой ситуации».

Марвин не решался просить Лусиану о помощи. Учительница сказала: «Можете даже не спрашивать. Мой ответ – да».

Через день после телефонного разговора Зулли родила здорового мальчика. Состояние молодой мамы было очень тяжёлым. Через неделю коронавирус обнаружили у сына и мужа.



Из больницы новорождённого забрали Лусиана и её супруг. В то время она работала из дома полный день. Женщина мало спала, поскольку надо было заботиться о малыше. Но она радовалась, что ребёнок хорошо себя чувствует.



Лусиана общалась с семьёй новорождённого по видеосвязи и отправляла фотографии.



Зулли выздоровела, и её выписали из больницы. Через полтора месяца две семьи встретились. Малыш поехал домой к родителям и брату.



Лусиана организовала благотворительный сбор средств на платформе GoFundMe. Собрали 54 960 долларов для помощи семье.