Скульптуры героини знаменитых комиксов Мафальды украсили аэропорт в Колумбии

Главная героиня знаменитых аргентинских комиксов Мафальда празднует 60-летний юбилей. 14 скульптур девочки, прославившейся по всей Латинской..
Дата загрузки: 2024-05-24
Образ Мафальды создал аргентинский художник-карикатурист Хоакин Сальвадор Лавадо, известный под псевдонимом Кино. Его героиня – девочка дошкольного возраста. У неё особое мнение обо всём происходящем в мире.
Над созданием скульптур работали местные и зарубежные мастера.
Вероника Муньос сделала фигуру Мафальды с веточкой фрайлехона в руках. Это редкий кустарник, который растёт в Колумбии, Венесуэле и Эквадоре. Научное название – эспелетия. Мафальда символизирует хранительницу экосистемы, известной как парамо.[Вероника Муньос, художница]:
«»Хранительница» – именно так называется произведение. Она похожа на хранительницу парамо, которая защищает крошечными руками того, кто, как и она, одновременно сильный и хрупкий».
Комиксы про Мафальду выпускали с 64-го по 73-й год. Они были популярны в Латинской Америке, Азии и Европе.
После выставки скульптуры Мафальды продадут с аукциона. Деньги пойдут на благотворительность.
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