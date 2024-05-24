Скульптуры героини знаменитых комиксов Мафальды украсили аэропорт в Колумбии

Главная героиня знаменитых аргентинских комиксов Мафальда празднует 60-летний юбилей. 14 скульптур девочки, прославившейся по всей Латинской Америке, появились в аэропорту Эль-Дорадо в Колумбии.

Образ Мафальды создал аргентинский художник-карикатурист Хоакин Сальвадор Лавадо, известный под псевдонимом Кино. Его героиня – девочка дошкольного возраста. У неё особое мнение обо всём происходящем в мире.

Над созданием скульптур работали местные и зарубежные мастера.

Вероника Муньос сделала фигуру Мафальды с веточкой фрайлехона в руках. Это редкий кустарник, который растёт в Колумбии, Венесуэле и Эквадоре. Научное название – эспелетия. Мафальда символизирует хранительницу экосистемы, известной как парамо.

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[Вероника Муньос, художница]:«»Хранительница» – именно так называется произведение. Она похожа на хранительницу парамо, которая защищает крошечными руками того, кто, как и она, одновременно сильный и хрупкий».

Комиксы про Мафальду выпускали с 64-го по 73-й год. Они были популярны в Латинской Америке, Азии и Европе.

После выставки скульптуры Мафальды продадут с аукциона. Деньги пойдут на благотворительность.

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