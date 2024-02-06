Как магазины мира наводняют накладные ресницы из КНДР

Большинство китайских накладных ресниц, возможно, поступает не из Китая. Как показало расследование Рейтер, этот товар массово..
Дата загрузки: 2024-02-06
По словам экспертов, китайские фирмы импортируют заготовки из КНДР. Потом их дорабатывают и упаковывают.
После этого ресницы экспортируют из Китая на Запад, в Японию и Южную Корею, но уже с маркировкой «сделано в Китае».
Эта система даёт Ким Чен Ыну возможность обойти международные санкции, обеспечивая жизненно важный источник иностранной валюты.
Это китайский город Пинду, также известный как «мировая столица ресниц». И как показывает статистика, 80% местных фабрик закупают сырьё и полуфабрикаты из Северной Кореи.[Ван Тинтин, владелица фабрики]:
«Качество у северокорейской продукции намного лучше, чем у нашей. Но доставка слишком медленная».
Северная Корея считается крупным экспортёром товаров из волос, таких как бороды, парики и накладные ресницы. Во время пандемии COVID экспорт упал. Но потом опять вернулся к прежним показателям. В 2023 году его объём достиг 167 миллионов долларов.
С 2006 года Совет Безопасности ООН пытается с помощью санкций остановить программу Пхеньяна по созданию ядерного оружия. Из-за ограничений КНДР стало сложнее продавать уголь, текстиль и нефть. Но прямого запрета на товары из волос нет.
Бизнесмен из Сеула Джонни Ли импортирует ресницы, которые, по его словам, производятся в Северной Корее и упаковываются в Китае.[Джонни Ли, бизнесмен]:
«Северокорейские рабочие просто пытаются там заработать на жизнь. Деньги, которые они получают, могут пойти на разработку ракет, но только если бизнес будет вестись в больших масштабах».
По оценкам Госдепартамента США и международных экспертов, власти Северной Кореи изымают до 90% иностранных доходов, получаемых её гражданами. Большинство населения страны живёт в крайней бедности.
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