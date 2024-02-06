Большинство китайских накладных ресниц, возможно, поступает не из Китая. Как показало расследование Рейтер, этот товар массово..

Как магазины мира наводняют накладные ресницы из КНДР

Большинство китайских накладных ресниц, возможно, поступает не из Китая. Как показало расследование Рейтер, этот товар массово производят в Северной Корее.

По словам экспертов, китайские фирмы импортируют заготовки из КНДР. Потом их дорабатывают и упаковывают.

После этого ресницы экспортируют из Китая на Запад, в Японию и Южную Корею, но уже с маркировкой «сделано в Китае».

Эта система даёт Ким Чен Ыну возможность обойти международные санкции, обеспечивая жизненно важный источник иностранной валюты.

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Это китайский город Пинду, также известный как «мировая столица ресниц». И как показывает статистика, 80% местных фабрик закупают сырьё и полуфабрикаты из Северной Кореи.

[Ван Тинтин, владелица фабрики]:«Качество у северокорейской продукции намного лучше, чем у нашей. Но доставка слишком медленная».

Северная Корея считается крупным экспортёром товаров из волос, таких как бороды, парики и накладные ресницы. Во время пандемии COVID экспорт упал. Но потом опять вернулся к прежним показателям. В 2023 году его объём достиг 167 миллионов долларов.

С 2006 года Совет Безопасности ООН пытается с помощью санкций остановить программу Пхеньяна по созданию ядерного оружия. Из-за ограничений КНДР стало сложнее продавать уголь, текстиль и нефть. Но прямого запрета на товары из волос нет.

Бизнесмен из Сеула Джонни Ли импортирует ресницы, которые, по его словам, производятся в Северной Корее и упаковываются в Китае.

[Джонни Ли, бизнесмен]:«Северокорейские рабочие просто пытаются там заработать на жизнь. Деньги, которые они получают, могут пойти на разработку ракет, но только если бизнес будет вестись в больших масштабах».

По оценкам Госдепартамента США и международных экспертов, власти Северной Кореи изымают до 90% иностранных доходов, получаемых её гражданами. Большинство населения страны живёт в крайней бедности.

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