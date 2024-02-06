Погорельцы на курортах Чили пытаются защититься от мародёров

В Чили растёт число погибших в результате разрушительных лесных пожаров. Жертв уже не менее 123. Ещё..

В Чили растёт число погибших в результате разрушительных лесных пожаров. Жертв уже не менее 123. Ещё сотни людей числятся пропавшими без вести.

Жители курорта Винья-дель-Мар пытаются навести порядок в опустошённом огнём городе. Сами пока живут в палатках.

Здесь сгорели целые городские кварталы. Дома вспыхивали за считанные минуты. При этом оставшееся ещё нужно защитить от разграбления.

[жительница Виньи-дель-Мар]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Очень опасно, на улицах царит хаос. Нам нужно сформировать патрульные отряды и позаботиться о себе. Люди кричат: “Воры! Мародёрство!” Мы измотаны и устали, потому что днём нужно делать уборку». [жительница Виньи-дель-Мар]:

«Проблема не в том, что полицейские не хотят быть здесь – их просто не хватает. Здесь очень сильные разрушения».

В Виньи-дель-Мар сильно пострадал от огня район Ачупальяс. Сюда приехали волонтёры. Они готовят еду и оказывают погорельцам другую поддержку.

[Каролин Галарс, волонтёр и медсестра]:

«Мы здесь, чтобы дать пострадавшим надежду, поднять им настроение. Это непросто, людям нужно начинать с нуля. Мы советуем им не спрашивать себя, почему сейчас всё так плохо. Мы поддерживаем их и говорим, что дальше будет намного лучше».

Для Чили эти пожары уже стали худшим природным бедствием за много лет. По данным властей, повреждено около 14 тысяч домов. В основном, в городах Винья-дель-Мар и Вальпараисо.

Короткая ссылка на эту страницу: