Польский полонез внесли в список ЮНЕСКО

Элегантный, изящный и с богатой историей. Это полонез – традиционный польский танец, зародившийся в XVIII веке...
Дата загрузки: 2024-02-21
А недавно его внесли в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.[Йоанна Циха-Кучинска, сотрудница Министерства культуры Польши]:
«Когда готовилось предложение, эта инициатива получила огромную поддержку в социальных сетях».
Это исполнение полонеза студентами Варшавского университета. У танцоров есть чёткое представление о том, что придаёт полонезу особый шарм.[Марчин Працкий, танцор]:
«Самое главное в полонезе то, что его исполняют вместе. А среди личных качеств самое главное – достоинство мужчины и лёгкость женщины».
Этот медленный танец сначала зародился в народе. Его называли «танец-ходьба». К XVIII веку полонез стал популярен среди европейской знати. Его традиционно исполняли в начале балов.[Моника Фьюгайска, танцовщица]:
«У него есть душа, и с его помощью можно выразить много эмоций. С одной стороны, он серьёзный. С другой, важно смотреть на партнёра. Взгляд сближает нас в танце. В то же время мы исполняем его с большим достоинством».
Полонез был очень популярен в Саксонии, особенно при дворе в Дрездене. Он также вдохновлял выдающихся композиторов того времени – Баха, Телемана и Моцарта, а позже – Шопена и Чайковского.
И он по-прежнему открывает сезон на Венском балу.[Шимон Пачковский, профессор музыковедения]:
«Несомненно, полонез заслуживает включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО, поскольку это танец не только польской, но и международной традиции, это общепризнанный бальный танец».
При коммунизме в польских школах полонез танцевать запретили. Однако с 60-х годов традиция вернулась. Сегодня его исполняют на выпускных балах по всей стране.
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