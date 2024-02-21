Польский полонез внесли в список ЮНЕСКО

Элегантный, изящный и с богатой историей. Это полонез – традиционный польский танец, зародившийся в XVIII веке...

Элегантный, изящный и с богатой историей. Это полонез – традиционный польский танец, зародившийся в XVIII веке. Он получил международное признание благодаря творчеству польского композитора Фредерика Шопена.

А недавно его внесли в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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[Йоанна Циха-Кучинска, сотрудница Министерства культуры Польши]:«Когда готовилось предложение, эта инициатива получила огромную поддержку в социальных сетях».

Это исполнение полонеза студентами Варшавского университета. У танцоров есть чёткое представление о том, что придаёт полонезу особый шарм.

[Марчин Працкий, танцор]:«Самое главное в полонезе то, что его исполняют вместе. А среди личных качеств самое главное – достоинство мужчины и лёгкость женщины».

Этот медленный танец сначала зародился в народе. Его называли «танец-ходьба». К XVIII веку полонез стал популярен среди европейской знати. Его традиционно исполняли в начале балов.

[Моника Фьюгайска, танцовщица]:«У него есть душа, и с его помощью можно выразить много эмоций. С одной стороны, он серьёзный. С другой, важно смотреть на партнёра. Взгляд сближает нас в танце. В то же время мы исполняем его с большим достоинством».

Полонез был очень популярен в Саксонии, особенно при дворе в Дрездене. Он также вдохновлял выдающихся композиторов того времени – Баха, Телемана и Моцарта, а позже – Шопена и Чайковского.

И он по-прежнему открывает сезон на Венском балу.

[Шимон Пачковский, профессор музыковедения]:«Несомненно, полонез заслуживает включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО, поскольку это танец не только польской, но и международной традиции, это общепризнанный бальный танец».

При коммунизме в польских школах полонез танцевать запретили. Однако с 60-х годов традиция вернулась. Сегодня его исполняют на выпускных балах по всей стране.

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