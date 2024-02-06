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До седьмого пота: весёлый банный марафон прошёл в Эстонии

До седьмого пота: весёлый банный марафон прошёл в Эстонии

Семь потов сойдёт с участников этого марафона. Но не потому, что их утомит бег. Просто всем..

Дата загрузки: 2024-02-06

До седьмого пота: весёлый банный марафон прошёл в Эстонии
Семь потов сойдёт с участников этого марафона. Но не потому, что их утомит бег. Просто всем придётся попариться в бане, и не раз. Банный марафон проходит в эстонском городке Отепя.

Участники разделились на команды по четыре человека. Им предстоит разыскать 18 бань и провести в каждой не менее трёх минут. Ориентироваться помогает специальная карта.

Бани встречаются самые разные. Некоторые традиционные. А вот эту, например, оборудовали прямо в автобусе.

[Николайс Обориньш, участник из Латвии]:
«Здорово, отличные эмоции! Нам предстоит посетить много бань, но это классно».

Самой экстремальной баней на маршруте можно считать эту. Как только она заполняется людьми, её поднимает кран, причём довольно высоко. Есть бани и попроще, но каждая – особенная. Дополнительные очки можно получить, если принять горячую ванну под открытым небом или окунуться в прорубь.

И всё же для участников важна не только победа, но и возможность повеселиться. К соревнованиям готовятся за полгода – продумывают образы и костюмы.

[Мануэль Грубер, участник из Швейцарии]:
«Баня – это стиль жизни. Надо любить жару, холод и веселье».

В этом году в Европейском банном марафоне участвовала 1000 любителей попариться из 15 стран.
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