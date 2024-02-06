До седьмого пота: весёлый банный марафон прошёл в Эстонии

Семь потов сойдёт с участников этого марафона. Но не потому, что их утомит бег. Просто всем..

Семь потов сойдёт с участников этого марафона. Но не потому, что их утомит бег. Просто всем придётся попариться в бане, и не раз. Банный марафон проходит в эстонском городке Отепя.

Участники разделились на команды по четыре человека. Им предстоит разыскать 18 бань и провести в каждой не менее трёх минут. Ориентироваться помогает специальная карта.

Бани встречаются самые разные. Некоторые традиционные. А вот эту, например, оборудовали прямо в автобусе.

[Николайс Обориньш, участник из Латвии]:

«Здорово, отличные эмоции! Нам предстоит посетить много бань, но это классно».

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Самой экстремальной баней на маршруте можно считать эту. Как только она заполняется людьми, её поднимает кран, причём довольно высоко. Есть бани и попроще, но каждая – особенная. Дополнительные очки можно получить, если принять горячую ванну под открытым небом или окунуться в прорубь.

И всё же для участников важна не только победа, но и возможность повеселиться. К соревнованиям готовятся за полгода – продумывают образы и костюмы.

[Мануэль Грубер, участник из Швейцарии]:

«Баня – это стиль жизни. Надо любить жару, холод и веселье».

В этом году в Европейском банном марафоне участвовала 1000 любителей попариться из 15 стран.

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