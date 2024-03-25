У принцессы Кейт – рак, британцы шокированы

Британцы выражают шок и сочувствие после новостей о болезни Кейт Миддлтон. На прошлой неделе принцесса Уэльская..
Дата загрузки: 2024-03-25
«Очень смело, что она смогла поделиться этим и дать надежду другим людям, которые проходят такой же путь». [житель Великобритании]:
«Пару лет назад у меня самого был рак кишечника, и это тяжело. Моей семье было нелегко. Мне тоже. Желаю ей всего наилучшего».
Жители Виндзора, Лондона и шотландского университетского города Сент-Эндрюс, где встретились Уильям и Кейт, говорят, что особенно беспокоятся о детях принцессы – 10-летнем принце Джордже, 8-летней принцессе Шарлотте и 5-летнем принце Луи.[жительница Великобритании]:
«Как матери, думаю, ей нужно дать немного пространства. Очевидно, для детей это будет сложное время. Я просто очень сочувствую детям».
Ещё в январе в социальных сетях, газетах и даже на некоторых ток-шоу в США распространились слухи и сплетни по поводу состояния здоровья Кейт. Тогда она перенесла операцию на брюшной полости и ей пришлось взять отпуск от королевских обязанностей.
Теперь люди призывают уважать частную жизнь принцессы и её семьи.[жительницы Великобритании]:
«Очень расстроена. <…> Да, это неожиданно. <…> Думаю, было много сплетен, слухов и прочего, и это ужасно. Теперь, когда это вышло наружу, она была вынуждена выступить с заявлением. Возможно, ей не следовало этого делать, но да, очень грустно».
Слова поддержки в адрес принцессы поступают со всего мира. Заявление сделал Белый дом. Также Джо Байден написал в соцсетях, что он и Джилл присоединяются к миллионам людей по всему миру в молитве за полное выздоровление Кейт.
Подобные посты появились и на страницах премьер-министра Великобритании, президента Франции, а также премьеров Канады, Австралии и Новой Зеландии.
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