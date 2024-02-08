Как лошади Коста-Рики помогают выработать противоядие против укусов змей

В Коста-Рике обитает более двадцати видов ядовитых змей. А здесь, в Институте Клодомиро Пикадо, ветеринары превращаются..

В Коста-Рике обитает более двадцати видов ядовитых змей. А здесь, в Институте Клодомиро Пикадо, ветеринары превращаются в заклинателей, чтобы извлечь смертельный яд. Его используют для производства противоядия, которое потом экспортируют по всему миру. [Жасмин Ариас, ветеринар]:«Мы держим змею за голову, а остальная часть тела помещается в стеклянный контейнер. Мы обнажаем клыки, а потом массируем железы, из которых выделяется яд. После этого дезинфицируем рот животного и возвращаем обратно в террариум».

Следующий этап процесса происходит на конной ферме.

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Змеиный яд вводят лошадям в небольших дозах. Это вызывает иммунный ответ. В теле лошади вырабатываются антитела, которые позже извлекают.

[Маурисио Аргуэдас, ветеринар]:«Мы собираем у лошадей кровь. Кровь разделяется на различные элементы: плазму – жидкую часть, и клетки – плотную часть. Последние возвращают лошади, чтобы у неё не развилась анемия. А плазму доставляют в производственную лабораторию, где извлекают антитела».

Долгосрочные последствия введения яда лошадям не изучены. Но ветеринары говорят, что пристально следят за здоровьем животных. По их словам, есть записи о лошадях, которым в течение 30 лет вводили яд. При этом средняя продолжительность жизни лошади составляет 30-40 лет.

[Эдуардо Сегуа, ветеринар]:«С помощью химических процессов мы отделяем специфические антитела против яда, который ввели лошади. Эти антитела очищают, стерилизуют, а затем упаковывают».

Институт производит от 100-150 тысяч доз в год. Их направляют в Центральную и Южную Америку, Азию и в более чем шесть стран Африки.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно змеи кусают 5,4 миллиона человек по всему миру. В результате погибает от 83 до 138 тысяч человек.

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