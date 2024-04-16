Огромный источник природного водорода нашли в албанской шахте

Шахтёр Баки Байрактари хорошо помнит взрыв в 2011 году, когда погиб его коллега. Он работает в..

Шахтёр Баки Байрактари хорошо помнит взрыв в 2011 году, когда погиб его коллега. Он работает в шахте по добыче хрома в округе Булькиза в Албании. Взрывы здесь происходили регулярно.

Изначально считалось, что виной тому были выделения метана. Однако недавно учёные обнаружили в шахте источник огромных запасов природного водорода. Этот газ считается более экологичной альтернативой ископаемому топливу. Так, при его сжигании не выделяются парниковые газы.

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[Баки Байрактари, шахтёр]:«Водорода здесь очень много, потому что с момента первого взрыва в 2011 году и до этого года источник никогда не иссякал. Следовательно, его должно быть много, иначе он бы закончился 13 лет назад».

До этой находки считалось, что в мире нет больших источников природного водорода. Высокая химическая активность этого газа обычно не позволяет образовываться большим залежам под землёй.

Однако здесь, по расчётам специалистов, общие запасы водорода достигают 50 тысяч тонн. Это допускает его добычу и использование для энергетики в локальных масштабах.

Эксперты говорят, что добыча водорода из этого источника может быть дорогостоящей, но это всё равно вселяет некоторую надежду.

[Бардил Муцеку, исследователь]:«Это важно в глобальном масштабе, потому что учёным ещё предстоит обнаружить такие резервуары где-либо ещё. С научной точки зрения это открытие имеет огромное значение для всего мира. Его ценность в том, что водород считают альтернативным источником энергии, который не загрязняет воздух выбросами СО2».

Как показали анализы, из щелей со дна шахты поднимается водород в концентрации 84%. Это довольно чистый источник.

ЕС планирует инвестировать до 470 миллиардов евро в возобновляемый водород к 2050 году. Соединённые Штаты также заявили, что выделят 750 миллионов долларов на проекты по производству и использованию чистого водорода.

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