Выращивание календулы процветает в Египте, несмотря на экономический спад

Ярко-оранжевые поля в это время можно увидеть в египетском городе Эль-Файюм. Здесь начинается ежегодный сезон сбора..

Ярко-оранжевые поля в это время можно увидеть в египетском городе Эль-Файюм. Здесь начинается ежегодный сезон сбора цветов календулы, которые играют критически важную роль в сфере сельского хозяйства страны.

Несмотря на экономический спад в Египте, календула продолжает дорожать. И это хорошая новость для фермеров.

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[Габер Мохамед, фермер]:«Календулу выращивать дорого, цветы подвержены болезням и так далее. Но в то же время доходы увеличились, поскольку килограмм свежих цветов стоит не 2-3 фунта, как раньше, а 6 фунтов. То есть цена на цветы выросла вдвое. Стоимость удобрений и пестицидов выросла, оплата труда выросла, но также выросла и стоимость цветов».

Календулу, или бархатцы обыкновенные, местные жители называют лунными цветами, потому что они любят более холодный климат.

Цветы высаживают в прохладные осенние месяцы, а сезон цветения длится с ноября по май.

После сбора урожая лепестки календулы раскладывают для сушки под солнцем. Позже их используют в самых разных отраслях: от косметики и фармацевтики до традиционной медицины.

[Шабан Ахмед, фермер]:«Я вырос, наблюдая, как мои бабушка и дедушка, а также их бабушка и дедушка выращивали календулу. Это растение, без которого мы не можем обойтись. Оно приносит в страну твёрдую валюту и создаёт рабочие места».

Календулу экспортируют в самые разные страны. Основные направления – Россия, Украина, США и Иран.

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