В Мьянме ввели обязательную военную службу для всех молодых мужчин и женщин. Это произошло на фоне..

В Мьянме ввели обязательную военную службу для всех молодых мужчин и женщин. Это произошло на фоне того, как правящая в стране военная хунта пытается сдержать вооружённых повстанцев, которые борются за автономию в разных частях страны.

Согласно закону, все мужчины возрастом от 18 до 35 лет, а также все женщины от 18 до 27 лет теперь обязаны отслужить до двух лет в армии. При этом такие специалисты, как врачи, должны будут отслужить три года, и для них возрастной порог – до 45 лет. В законе также отмечено, что в случае необходимости в условиях введённого в стране режима ЧП срок службы для граждан может быть продлён до пяти лет.

[телеведущий]:

«Закон о народной военной службе вступает в силу 10 февраля 2024 года в соответствии с подразделом b статьи 1 вышеупомянутого Закона, подписанным главнокомандующим вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайном».

Мьянма погружена в хаос с тех пор, как в результате переворота в 2021 году военные захватили власть у избранного правительства.

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Армию Мьянмы называют «Татмаду». Начиная с октября прошлого года, она несёт потери личного состава, сражаясь с наступлениями трёх повстанческих этнических меньшинств, которые действуют совместно. Оружие против хунты также подняли борцы за демократию.

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