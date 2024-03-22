Лидер сепаратистов Карлес Пучдемон выставит свою кандидатуру на выборах главы Каталонии

Лидер каталонских сепаратистов в изгнании Карлес Пучдемон намерен участвовать в региональных выборах. Он заявил об этом..

Лидер каталонских сепаратистов в изгнании Карлес Пучдемон намерен участвовать в региональных выборах. Он заявил об этом на пресс-конференции в Эльне во Франции. Политик выдвинет свою кандидатуру на пост президента женералитета Каталонии. Выборы запланированы на 12 мая.

Пучдемон живёт в Бельгии. За границей провёл почти семь лет. В Испании выдан международный ордер на его арест. У него иммунитет депутата Европарламента, однако в самой Испании его могут арестовать.

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[Карлес Пучдемон, экс-глава Каталонии]:«После шести с половиной лет работы в изгнании у меня появился шанс вернуть наше правительство. Его несправедливо и незаконно отправили в отставку на основании 155 статьи. Теперь, когда появилась эта возможность, я не стану сбегать ради комфорта».

В октябре 2017 года женералитет, возглавляемый Пучдемоном, провёл референдум о независимости. Более 90% проголосовавших выступили за отделение Каталонии от Испании. Власти страны признали референдум незаконным и ввели в действие 155 статью Конституции, приостановив автономию региона. Однако сепаратисты всё равно провозгласили независимость.

В ответ на это прокуратура предъявила обвинения в мятеже и коррупции Пучдемону и его 13 соратникам. Экс-глава региона бежал за границу.

О проведении досрочных парламентских выборов в Каталонии объявил глава регионального правительства Пере Арагонес. Причиной стало то, что женералитет не утвердил бюджет на 2024 год.

Партия «Вместе за Каталонию» заявила, что её лидер Пучдемон теперь может баллотироваться на выборах, поскольку правящие Испанией социалисты приняли закон об амнистии. Ожидается, что он вступит в силу к маю или июню.

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