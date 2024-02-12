Серебро в Египте – новое золото

Серебро стало новым золотом в Египте. И это признак экономического кризиса в стране. Традиционно египетские женщины..

Серебро стало новым золотом в Египте. И это признак экономического кризиса в стране.

Традиционно египетские женщины получают на помолвку золотые украшения. Но из-за роста цен и ослабления национальной валюты многие перешли на серебро.

Владелец магазина говорит, что люди также выбирают серебро в качестве подарка новорождённым – ещё одна традиция, в которой золото когда-то было нормой.

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[Хани Вассеф, владелец магазина]:

«С ростом цен на золото серебро станет альтернативой золоту. Конечно, цена на серебро также вырастет. Мы видим, что невесты предпочитают отказаться от украшений из золота и вместо этого покупают, например, серебряное ожерелье с платиновым покрытием, которое очень похоже на белое золото».

В январе цена за грамм 21-каратного золота выросла более чем на 120%, достигнув примерно 126 долларов.

Рами Захран, стоя в своём семейном магазине, говорит, что его родные традиционно полагались на серебро, потому что считали его более стабильным. В любом случае, он не может позволить себе золото.

[Рами Захран, житель Египта]:«В то время как стоимость денег снижается, стоимость серебра либо увеличивается, либо остаётся стабильной, что делает его хорошим активом для сохранения богатства. Я покупаю серебро по разным причинам: во-первых, чтобы начать свою карьеру, а во-вторых, мой дядя научил меня конвертировать все деньги, которые я зарабатываю, в серебро для рабочих целей».

Те, кто может, вкладывают деньги в иностранную валюту или недвижимость. Но большинству египтян это не по карману.

В Египте живёт больше 105 миллионов человек. Согласно оценкам, примерно 60% населения находится за чертой бедности или близко к ней.

Инфляция превышает 30%.

Кроме того, национальная валюта ослабла по отношению к доллару на 50%. И ожидается дальнейшая девальвация.

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