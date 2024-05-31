Дональда Трампа признали виновным по делу о фальсификации документов

Присяжные суда Нью-Йорка признали Дональда Трампа виновным в фальсификации документов. Они сочли, что его вина доказана..

Присяжные суда Нью-Йорка признали Дональда Трампа виновным в фальсификации документов. Они сочли, что его вина доказана по всем 34 пунктам. Теперь суд должен вынести приговор. Как ожидается, это произойдёт 11 июля.

Это первый в истории США случай, когда бывшего президента признают виновным по уголовному делу. Слушания по нему начались в апреле. Коллегия состояла из 12 присяжных.

Команда экс-президента после слушания сказала, что это не конец, и что начинается долгий процесс апелляций. При этом сам Дональд Трамп ещё раз отметил, что этот процесс – политическая игра, и что ему пытаются помешать снова стать президентом.

Дональда Трампа обвиняли в фальсификации деловой документации с целью скрыть выплату 130 тысяч долларов Сторми Дэниелс – актрисе фильмов для взрослых – в преддверии президентских выборов 2016 года.

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Дэниелс утверждала, что у неё с Трампом были интимные отношения в 2006 году, и что бывший адвокат экс-президента Майкл Коэн заплатил ей, чтобы она об этом молчала.

Сам Дональд Трамп отрицает и то, что у него были отношения с Даниэлс, и то, что он просил своего адвоката ей платить. Юридическая команда экс-президента называет Коэна лжецом.

[Дональд Трамп, экс-президент США]:«Мы не сделали ничего плохого. Я невиновный человек. Я сражаюсь за нашу страну, за нашу Конституцию. Всю страну фальсифицируют. Это делает администрация Байдена, чтобы нанести ущерб политическому оппоненту. И я считаю, что это просто позор».

В отношении Дональда Трампа выдвинуты обвинения в рамках ещё трёх дел. Они связаны со штурмом Капитолия, с незаконным хранением секретных документов и с предполагаемыми нарушениями в бизнес-деятельности.

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