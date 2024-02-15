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Какие комнатные цветы не вянут и не сохнут. Фото

Какие комнатные цветы не вянут и не сохнут. Фото
Какие комнатные цветы не вянут и не сохнут. Фото

Комнатным растениям нужен постоянный уход и внимание, и некоторые из них всё равно гибнут. Конни Роклифф нашла способ не только избежать увядания цветов, но и сохранить их на долгое время. В этом ей помогло мастерство вязания крючком.

«Моё вдохновение началось с любви к цветам и растениям. Я грустила, когда они засыхали, поэтому решила создать сорт, который не вянет», – поделилась Кони.

Женщина вяжет монстеры, бегонии и другие растения в натуральную величину.

Она продаёт готовые вязаные растения в интернет-магазине и делится схемами вязания. Конни даёт пошаговую инструкцию, как связать узор, а затем собрать цветок. Для этого нужны навыки вязания крючком от среднего до более продвинутого. Смотрите фото комнатных цветов.

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