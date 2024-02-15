Кариста Паркер родила второго ребенка Майлза, не выходя из собственного дома. Теперь малыш, который при рождении..

Домашние роды в Австралии становятся всё более популярными

Кариста Паркер родила второго ребенка Майлза, не выходя из собственного дома.

Теперь малыш, который при рождении весил внушительные 4,9 килограмма, стал сотым, появившимся на свет в рамках программы домашних родов в Австралийской столичной территории.

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[Кариста Паркер, мама]:«Да, он был большим малышом. Действительно большим».

Свою старшую дочь Фрею Кариста родила в больнице. Со вторым ребёнком решила никуда не ехать.

[Кариста Паркер, мама]:«Я чувствовала себя в безопасности дома, мне не нужно было никуда уходить, я просто прыгнула обратно в кровать, взяла еду из холодильника и оказалась в безопасном месте».

Отца детей, Курта, поначалу это тревожило. Он переживал по поводу возможных осложнений.

[Курт Паркер, отец]:«Но мы поговорили об этом, и нам понравилась эта идея. Это оказался очень приятный опыт для них обоих». [Кариста Паркер, мама]:«Я чувствовала себя намного спокойнее и расслабленнее. Наверное, я могла бы поспать между схватками, настолько я была расслаблена».

И это одно из преимуществ домашних родов.

[Лорен Паркер, дипломированная акушерка]:«Преимущество – это, безусловно, удовлетворение от родов. Положительный опыт родов у женщин».

Исследования, проведённые в области домашних родов, показывают более низкий уровень травм и медицинских вмешательств.

Женщины, выбирающие этот вариант, также с большей вероятностью будут кормить грудью в течение более длительного периода времени.

Пока у программы домашних родов в Австралии абсолютный успех.

[Анна Мари Махер, дипломированная акушерка]:«Все домашние роды прошли благополучно».

Программа домашних родов была создана в 2017 году. Сначала в ней позволяли участвовать женщинам, которые рожали минимум раз и жили в десяти минутах езды от больницы Канберры. Теперь её расширили для всех женщин Австралийской Столичной Территории.

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