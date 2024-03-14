В индийском Кашмире выпал снег, и на горнолыжные курорты сразу устремились туристы. Местные жители рады. Многие..

В индийский Кашмир после снегопада снова едут туристы

[Фейсал, турист]:

«Ехать верхом здорово. Здесь труднопроходимая местность, на автомобиле не проедешь, а на лошади удобно. Так что, я чувствую себя замечательно среди местных жителей».

В индийском Кашмире выпал снег, и на горнолыжные курорты сразу устремились туристы. Местные жители рады. Многие держат лошадей. На них туристов отвозят в отели.

Этой зимой в Джамму и Кашмире снега почти не было. Горные курорты опустели. Местные жители, зависящие от туризма, остались без работы.

[Муштак Мир, местный житель]:

«У нас в Бадгаме снег не выпадал, из-за чего люди были без работы. Но когда начался снегопад, с работой стало лучше».

Синоптики считают, что необычная для этих мест бесснежная зима вызвана погодным явлением Эль-Ниньо.

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Кашмирская долина в Джамму и Кашмире привлекает туристов живописным ландшафтом. Самые популярные места – сады Великих Моголов, нетронутые леса и альпийские луга предгорий Гималаев.

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