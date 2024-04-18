Лидеры Европейского Союза решили усилить санкции в отношении Ирана. Они станут ответом на массированную ракетную атаку..

ЕС усиливает санкции в отношении Ирана после атаки на Израиль

Лидеры Европейского Союза решили усилить санкции в отношении Ирана. Они станут ответом на массированную ракетную атаку на Израиль со стороны Тегерана.

Решение о санкциях приняли на саммите в Брюсселе, который стал первой встречей лидеров 27 стран-членов ЕС после атаки Ирана. Заседание также прошло спустя более шести месяцев после начала войны между Израилем и ХАМАС.

Санкции будут нацелены на компании, которые занимаются производством дронов и ракет.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель говорит, что ЕС хочет «изолировать» Иран и взаимодействовать с другими странами региона, чтобы добиться прогресса в мирном процессе.

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[Шарль Мишель, председатель Евросовета]:«Мы также хотим сделать всё, чтобы защитить мирное население. Жизнь имеет значение. Мы призываем к освобождению всех заложников без каких-либо условий. Мы призываем к немедленному прекращению огня».

Израиль же дал понять, что примет ответные меры. При этом премьер-министр Биньямин Нетаньяху не уточнил, какие именно.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:«Мы будем принимать свои собственные решения, и Государство Израиль сделает всё необходимое для самозащиты».

Лидеры ЕС осудили нападение Ирана, подтвердили свою приверженность безопасности Израиля и призвали все стороны предотвратить рост напряжённости, в том числе в Ливане.

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