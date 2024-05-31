Сирийские беженцы в Ливане жалуются на «враждебную среду»

В долине Бекаа на востоке Ливана находится стихийный лагерь беженцев, где проживает огромное количество сирийцев.

Мона живёт здесь уже десять лет. Говорит, что раньше в стране чувствовалось гостеприимство. Но теперь люди настроены к сирийских беженцам всё более враждебно. Так, недавно нескольких мужчин, включая её брата, задержали и выслали в Сирию.

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[Мона, сирийская беженка]:«Они пришли в пять утра. Вошли уважительно, никого не обидели. Если ты здесь легально, то тебя не трогали. Не трогали и тех, у кого истёк срок регистрации. Взяли только тех, кто въехал нелегально. Они отвезли этих людей в Эблу, а потом немедленно депортировали, передали сирийской армии».

Зейна тоже пострадала. Её мужа депортировали в прошлом месяце, и она осталась без дохода и легального статуса. Возвращение в Сирию – не лучший вариант. Её дети родились в Ливане и не имеют сирийских документов. Кроме того, её дом в провинции Хомс был полностью разрушен.

Война в Сирии началась 13 лет назад. С тех пор в Ливане с населением в четыре миллиона человек осело примерно полтора миллиона сирийцев. То есть эта самая многочисленная группа беженцев в мире в пересчёте на душу населения.

При этом официально в ООН зарегистрировалась только половина бежавших.

С 2019 года Ливан погрузился в экономический кризис. В итоге сирийцы первыми оказались под ударом. Так, правительство объявило добровольную депортацию, выслав около 300 сирийцев. При этом источники сообщают, что ещё примерно 400 человек принудительно депортировали после рейдов ливанских военных.

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