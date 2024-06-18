Южная Корея заявила, что внимательно следит за действиями северокорейских военных после того, как во вторник они..

Южная Корея следит за границей после того, как её пересекли солдаты КНДР

Южная Корея заявила, что внимательно следит за действиями северокорейских военных после того, как во вторник они пересекли военную демаркационную линию на границе.

По данным Объединённого комитета начальников штабов Сеула, около 20-30 солдат ненадолго пересекли линию, продвинувшись на 20 метров в демилитаризованной зоне. Затем, после того как с юга произвели предупредительные выстрелы, они ушли обратно на север.

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[Ли Сон Чон, представитель комитета начальников штабов]:«Северокорейские военные проводят различные виды деятельности в прифронтовой зоне, в том числе возводят бесплодные земли, закладывают мины, укрепляют тактические дороги и устанавливают неопознанные сооружения, по всей видимости – противотанковые заграждения».

Как считают в Объединённом комитете начальников штабов, нарушение границы было непреднамеренным.

[Ли Сон Чон, представитель комитета начальников штабов]:«Мы проанализируем ситуацию, чтобы понять их главную цель. Они продолжают деятельность. И пока складывается впечатление, что она служит цели усиления внутреннего контроля».

Напомним, на прошлой неделе в районе демилитаризованной зоны произошёл аналогичный инцидент. Южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы после того, как около 20 северокорейских солдат ненадолго пересекли границу.

Как ожидается, во вторник и среду Пхеньян с официальным визитом посетит президент России Владимир Путин. Это произойдёт впервые за 24 года.

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