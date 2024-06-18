Южная Корея следит за границей после того, как её пересекли солдаты КНДР

Южная Корея заявила, что внимательно следит за действиями северокорейских военных после того, как во вторник они..
Дата загрузки: 2024-06-19
По данным Объединённого комитета начальников штабов Сеула, около 20-30 солдат ненадолго пересекли линию, продвинувшись на 20 метров в демилитаризованной зоне. Затем, после того как с юга произвели предупредительные выстрелы, они ушли обратно на север.[Ли Сон Чон, представитель комитета начальников штабов]:
«Северокорейские военные проводят различные виды деятельности в прифронтовой зоне, в том числе возводят бесплодные земли, закладывают мины, укрепляют тактические дороги и устанавливают неопознанные сооружения, по всей видимости – противотанковые заграждения».
Как считают в Объединённом комитете начальников штабов, нарушение границы было непреднамеренным.[Ли Сон Чон, представитель комитета начальников штабов]:
«Мы проанализируем ситуацию, чтобы понять их главную цель. Они продолжают деятельность. И пока складывается впечатление, что она служит цели усиления внутреннего контроля».
Напомним, на прошлой неделе в районе демилитаризованной зоны произошёл аналогичный инцидент. Южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы после того, как около 20 северокорейских солдат ненадолго пересекли границу.
Как ожидается, во вторник и среду Пхеньян с официальным визитом посетит президент России Владимир Путин. Это произойдёт впервые за 24 года.
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