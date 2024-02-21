Снова маски: в Милане нечем дышать

На улицах Милана люди снова вынуждены носить маски для лица. Всему виной грязный воздух. Некоторые также..

На улицах Милана люди снова вынуждены носить маски для лица. Всему виной грязный воздух. Некоторые также жалуются на резь в глазах и раздражение на коже.

Уровень содержания вредных частиц в воздухе превысил установленные законом пределы и стал одним из самых высоких в мире.

[житель Милана]:

«Обстановка плохая. Слишком много машин, слишком много выбросов, поэтому нельзя нормально дышать». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Очень беспокоюсь. Поэтому надеюсь, что будут приняты меры. Есть директивы Европы, которые, наверное, вступят в силу и улучшат контроль качества воздуха, но многое зависит от нас самих».

В Милане живёт чуть более миллиона человек. При этом город расположен в густонаселённой долине реки По. В ней, в свою очередь, проживает 17 миллионов человек – почти треть населения Италии. Долина реки считается одним из самых загрязнённых районов Европы.

В 2020 году суд Европейского Союза признал Италию нарушительницей директив ЕС о чистоте воздуха.

[житель Милана]:

«Чтобы сделать воздух в Милане чистым и пригодным для жизни, для его жителей, туристов и прочих – нужно работать каждый час, каждую минуту, каждый день недели и года».

На днях Европейский Совет пообещал пересмотреть свои нормы качества воздуха, цель которых – достичь нулевого уровня загрязнения к 2050 году.

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