Снова маски: в Милане нечем дышать

На улицах Милана люди снова вынуждены носить маски для лица. Всему виной грязный воздух. Некоторые также..
Дата загрузки: 2024-02-21
На улицах Милана люди снова вынуждены носить маски для лица. Всему виной грязный воздух. Некоторые также жалуются на резь в глазах и раздражение на коже.
Уровень содержания вредных частиц в воздухе превысил установленные законом пределы и стал одним из самых высоких в мире.
[житель Милана]:
«Обстановка плохая. Слишком много машин, слишком много выбросов, поэтому нельзя нормально дышать».
[жительница Милана]:
«Очень беспокоюсь. Поэтому надеюсь, что будут приняты меры. Есть директивы Европы, которые, наверное, вступят в силу и улучшат контроль качества воздуха, но многое зависит от нас самих».
В Милане живёт чуть более миллиона человек. При этом город расположен в густонаселённой долине реки По. В ней, в свою очередь, проживает 17 миллионов человек – почти треть населения Италии. Долина реки считается одним из самых загрязнённых районов Европы.
В 2020 году суд Европейского Союза признал Италию нарушительницей директив ЕС о чистоте воздуха.
[житель Милана]:
«Чтобы сделать воздух в Милане чистым и пригодным для жизни, для его жителей, туристов и прочих – нужно работать каждый час, каждую минуту, каждый день недели и года».
На днях Европейский Совет пообещал пересмотреть свои нормы качества воздуха, цель которых – достичь нулевого уровня загрязнения к 2050 году.
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