Трое редких андских медвежат дебютируют в зоопарке в Нью-Йорке

В огромный и незнакомый мир попали трое редких андских медвежат. Они родились в начале января, но..
Дата загрузки: 2024-06-07
[Майк Аллен, директор зоопарка]:
«Это очень увлекательно для нас. И думаю, очень увлекательно для них. Они впервые вышли на открытое пространство и теперь исследуют мир: забираются на деревья, бегают по траве и лазают по скалам».
Маму медвежат зовут Николь. Она принесла двух самцов и самку. Три детёныша в помёте – большая редкость для андских медведей. Обычно рождается один или два.
Андских медведей так же называют очковыми. Из-за светлого окраса морды создаётся впечатление, что они в очках. Эти животные занесены в Красную книгу.
[Майк Аллен, директор зоопарка]:
«Андские медведи очень редкие. Это единственные медведи, обитающие в Южной Америке. В дикой природе осталось всего 18 000 особей».
Андские медведи ведут ночной и сумеречный образ жизни и не впадают в спячку. Питаются в основном растительностью, но могут охотиться на оленей и другую живность, а также подбирают падаль. Эти звери любят разрывать термитники и муравейники и поедать насекомых.
Из всех медведей андские больше всего времени проводят на деревьях. Они также самые растительноядные в семействе после большой панды.
Очковые медведи – достаточно некрупные звери. Вырастают до 70-90 сантиметров в холке. Самки весят до 90 килограммов, самцы – до 150.
Зоопарк Куинса участвует в программе разведения и сохранения редких животных, включая андских медведей.
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