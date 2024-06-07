Трое редких андских медвежат дебютируют в зоопарке в Нью-Йорке

В огромный и незнакомый мир попали трое редких андских медвежат. Они родились в начале января, но..

[Майк Аллен, директор зоопарка]:

«Это очень увлекательно для нас. И думаю, очень увлекательно для них. Они впервые вышли на открытое пространство и теперь исследуют мир: забираются на деревья, бегают по траве и лазают по скалам».

В огромный и незнакомый мир попали трое редких андских медвежат. Они родились в начале января, но только теперь предстали перед публикой в зоопарке Куинса в Нью-Йорке.

Маму медвежат зовут Николь. Она принесла двух самцов и самку. Три детёныша в помёте – большая редкость для андских медведей. Обычно рождается один или два.

Андских медведей так же называют очковыми. Из-за светлого окраса морды создаётся впечатление, что они в очках. Эти животные занесены в Красную книгу.

[Майк Аллен, директор зоопарка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Андские медведи ведут ночной и сумеречный образ жизни и не впадают в спячку. Питаются в основном растительностью, но могут охотиться на оленей и другую живность, а также подбирают падаль. Эти звери любят разрывать термитники и муравейники и поедать насекомых.

Из всех медведей андские больше всего времени проводят на деревьях. Они также самые растительноядные в семействе после большой панды.

Очковые медведи – достаточно некрупные звери. Вырастают до 70-90 сантиметров в холке. Самки весят до 90 килограммов, самцы – до 150.

Зоопарк Куинса участвует в программе разведения и сохранения редких животных, включая андских медведей.

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