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Двухлетний мальчик дружит с вороной

Двухлетний мальчик дружит с вороной
Двухлетний мальчик дружит с вороной

Семья из Дании нашла птенца серой вороны. Он был слаб. Других ворон рядом не оказалось. Воронёнка принесли домой и стали выхаживать. Птенца назвали Расселом.

Когда Рассел окреп, его выпустили на волю. Но птица стала жить рядом с домом. Она каждый день прилетает к своим спасителям. Рассел обычно стучит клювом в дверь или залетает в окно.

Ворона прилетает проведать не только людей, но и собаку и кошку. Иногда их дразнит. Больше всего Рассел любит двухлетнего Отто. Их дружба уникальна: птица сопровождает мальчика, когда тот катается на велосипеде.

Рассел ждёт на крыше, когда Отто вернётся из детского сада. Они вместе смотрят телевизор, сидя на диване.

Рассел разрешает гладить себя только малышу Отто. Мама мальчика говорит, что, когда пытается погладить птицу, та улетает.

Рассел каждый день ездит с родителями Отто в машине, когда они отвозят детей в сад. Ему очень нравятся пустышки младшей сестры Отто. «Рассел сидит совершенно неподвижно, а потом делает выпад и выхватывает пустышку у Хедвиг», – рассказала мама детей.

«Благодаря Расселу у нас в жизни много весёлых мгновений. Мы общаемся с природой так, как большинство людей не могут. Мы – его семья», – поделилась женщина.

Рассел относится к людям как к своей стае и стал частью семьи.

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