Пять редких иберийских рысей выпустили на горные склоны испанской Андалусии

Пять иберийских рысей выпустили в дикую природу на юге Испании. Они участвуют в программе разведения, которая..

Пять иберийских рысей выпустили в дикую природу на юге Испании. Они участвуют в программе разведения, которая направлена на сохранение одного из наиболее уязвимых видов больших кошек в мире.

Рысей зовут Уника, Уиво, Укендо, Урки и Усин. Они смогут свободно бродить и заселять горный район Сьерра-Арана в андалузской провинции Гранада.

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[Мануэль Франсиско Дельгадо, член регионального Управления природы]:«Региональное правительство Андалусии сегодня во второй раз выпускает иберийскую рысь. На волю отпустили четырёх самцов и одну самку».

В 2002 году иберийская рысь оказалась на грани исчезновения из-за браконьерства, дорожно-транспортных происшествий и посягательства на их среду обитания со стороны сельского хозяйства. В то время в Испании было зарегистрировано только 94 особи и ни одной в Португалии.

[Мануэль Линарес, госслужащий]:«Я впервые вижу выпущенную на свободу рысь. Я представлял себе что-то подобное, но увидеть это вживую очень интересно и увлекательно».

К 2015 году Международный союз охраны природы понизил уровень угрозы для этих диких кошек. А в конце 2020 года популяция иберийской рыси в Португалии и Испании превысила 1000 особей.

[Мануэль Линарес, госслужащий]:«Это единственный способ предотвратить исчезновение этого вида животных, потому что рысь может обитать во многих местах. И единственное решение – выпускать их и решать возникающие проблемы».

По данным Всемирного фонда дикой природы, популяция рысей должна достичь 3000 особей, чтобы вид исключили из классификации «находящийся под угрозой». При этом она также должна включать 750 фертильных самок.

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