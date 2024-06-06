Балет из Флориды привёз в Королевский оперный театр наследие Фредерика Аштона

В лондонском Королевском оперном театре состоялась премьера международного фестиваля Ashton Worldwide, посвящённого творчеству балетмейстера Фредерика Аштона. Его считают создателем английского балетного репертуара.

Аштон был хореографом Королевского балета и известен своим уникальным «английским стилем». Он создал такие произведения, как «Маргарита и Арман» и «Симфонические вариации».

На открытии выступила балетная труппа Сарасоты из Флориды. Она известна тем, что возрождает творчество Аштона.

Режиссёр Иэн Уэбб много раз выступал в Королевском оперном театре под руководством Фредерика Аштона.

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[Иэн Уэбб, директор балета Сарасоты во Флориде]:«Сарасота – чудесное место. Я всегда думаю, что это жемчужина в мире искусств Флориды. У нас там есть прекрасная оперная труппа, отличный оркестр, балет – всё, что связано с культурой. Следует признать, что привезти сюда эту небольшую компанию из Америки – это большая честь».

Прима-балерина труппы Дженнифер Хэкбарт говорит, что для неё честь выступать в Королевском оперном театре.

[Дженнифер Хэкбарт, ведущая танцовщица]:«Я с нетерпением жду нашего шоу. Репертуар очень разнообразный. Мы представим разные балетные постановки с элементами хореографии Аштона».

Репертуар труппы Сарасоты включает такие произведения, как «Благородные и сентиментальные вальсы» и фантазия-соната «По прочтении Данте».

[Эмма Саутуорт, креативный продюсер Королевской оперы]:«Прекрасно, что балет Сарасоты приехал в то время, когда Королевский балет прославляет наследие сэра Фредерика Аштона. Мы пригласили ​​международную компанию из Сарасоты, которая сама имеет опыт исполнения работ Аштона».

Фестиваль Ashton Worldwide будет проходить по всему миру до 2028 года.

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