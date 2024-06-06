Балет из Флориды привёз в Королевский оперный театр наследие Фредерика Аштона

В лондонском Королевском оперном театре состоялась премьера международного фестиваля Ashton Worldwide, посвящённого творчеству балетмейстера Фредерика Аштона...
Дата загрузки: 2024-06-06
Аштон был хореографом Королевского балета и известен своим уникальным «английским стилем». Он создал такие произведения, как «Маргарита и Арман» и «Симфонические вариации».
На открытии выступила балетная труппа Сарасоты из Флориды. Она известна тем, что возрождает творчество Аштона.
Режиссёр Иэн Уэбб много раз выступал в Королевском оперном театре под руководством Фредерика Аштона.[Иэн Уэбб, директор балета Сарасоты во Флориде]:
«Сарасота – чудесное место. Я всегда думаю, что это жемчужина в мире искусств Флориды. У нас там есть прекрасная оперная труппа, отличный оркестр, балет – всё, что связано с культурой. Следует признать, что привезти сюда эту небольшую компанию из Америки – это большая честь».
Прима-балерина труппы Дженнифер Хэкбарт говорит, что для неё честь выступать в Королевском оперном театре.[Дженнифер Хэкбарт, ведущая танцовщица]:
«Я с нетерпением жду нашего шоу. Репертуар очень разнообразный. Мы представим разные балетные постановки с элементами хореографии Аштона».
Репертуар труппы Сарасоты включает такие произведения, как «Благородные и сентиментальные вальсы» и фантазия-соната «По прочтении Данте».[Эмма Саутуорт, креативный продюсер Королевской оперы]:
«Прекрасно, что балет Сарасоты приехал в то время, когда Королевский балет прославляет наследие сэра Фредерика Аштона. Мы пригласили международную компанию из Сарасоты, которая сама имеет опыт исполнения работ Аштона».
Фестиваль Ashton Worldwide будет проходить по всему миру до 2028 года.
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